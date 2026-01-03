　水戸ホーリーホックは3日、2026シーズンのトップチーム体制および選手背番号が決定したことを発表した。水戸は2025シーズンのJ2リーグを制し、クラブ史上初となるJ1の舞台に立つ。

　昨年は7番のFW渡邉新太が10番を背負うことに。移籍加入組ではDF井上聖也(←福岡/期限付き移籍)が5番、MF鳥海芳樹(←甲府)が11番、DF真瀬拓海(←仙台)が25番、MF山下優人(←いわき)が48番をつける。

　また、新加入組ではMF嵯峨康太(←立教大)が27番、MF安藤晃希(←流経大柏高)が33番、 GK上山海翔(←水戸ユース)が37番、MF島谷義進(←流経大柏高)が41番、MF山下翔大(←名古屋高)が53番、DF佐々木輝大(←関東学院大)が89番をつけることとなった。

以下、トップチーム体制&背番号

■スタッフ

▽監督

樹森大介

▽コーチ

林雅人

吉田賢太郎

細川淳矢

冨田大介

武石康平

▽GKコーチ

河野高宏

▽フィジカルコーチ

中村祐基

▽トレーナー

中谷駿佑

武江竜輝

添田満

▽フィジオセラピスト

谷口徹

▽スプリントコーチ

久野哲士

▽ヘッドオブマネージャー

中川賀之

▽マネージャー

新福友介

伊藤巧馬

堀井翔太

■選手

3 MF 大崎航詩

4 DF 牛澤健

5 DF 井上聖也(←福岡/期限付き移籍)

6 DF 飯田貴敬

7 DF 大森渚生

8 MF 加藤千尋

9 FW 根本凌

10 FW 渡邉新太

11 MF 鳥海芳樹(←甲府)

13 FW 粟飯原尚平

14 MF 新井瑞希

15 MF 長尾優斗

17 DF 板倉健太

18 DF 尾野優日

19 MF 仙波大志

21 GK 松原修平

22 FW 久保征一郎

24 MF 山崎希一

25 DF 真瀬拓海(←仙台)

28 MF 嵯峨康太(←立教大)

29 FW 多田圭佑

33 MF 安藤晃希(←流経大柏高)

34 GK 西川幸之介

37 GK 上山海翔(←水戸ユース)

39 MF 山本隼大

41 MF 島谷義進(←流経大柏高)

44 MF 奥田晃也

48 MF 山下優人(←いわき)

51 GK 春名竜聖

53 MF 山下翔大(←名古屋高)

71 DF フォファナ・マリック

77 GK 早川ウワブライト

82 MF 川上航立

89 DF 佐々木輝大(←関東学院大)