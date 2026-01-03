J1初挑戦の水戸が26シーズンのチーム体制&選手背番号を発表!! FW渡邉新太が10番に変更、新戦力MF鳥海芳樹は11番
水戸ホーリーホックは3日、2026シーズンのトップチーム体制および選手背番号が決定したことを発表した。水戸は2025シーズンのJ2リーグを制し、クラブ史上初となるJ1の舞台に立つ。
昨年は7番のFW渡邉新太が10番を背負うことに。移籍加入組ではDF井上聖也(←福岡/期限付き移籍)が5番、MF鳥海芳樹(←甲府)が11番、DF真瀬拓海(←仙台)が25番、MF山下優人(←いわき)が48番をつける。
また、新加入組ではMF嵯峨康太(←立教大)が27番、MF安藤晃希(←流経大柏高)が33番、 GK上山海翔(←水戸ユース)が37番、MF島谷義進(←流経大柏高)が41番、MF山下翔大(←名古屋高)が53番、DF佐々木輝大(←関東学院大)が89番をつけることとなった。
以下、トップチーム体制&背番号
■スタッフ
▽監督
樹森大介
▽コーチ
林雅人
吉田賢太郎
細川淳矢
冨田大介
武石康平
▽GKコーチ
河野高宏
▽フィジカルコーチ
中村祐基
▽トレーナー
中谷駿佑
武江竜輝
添田満
▽フィジオセラピスト
谷口徹
▽スプリントコーチ
久野哲士
▽ヘッドオブマネージャー
中川賀之
▽マネージャー
新福友介
伊藤巧馬
堀井翔太
■選手
3 MF 大崎航詩
4 DF 牛澤健
5 DF 井上聖也(←福岡/期限付き移籍)
6 DF 飯田貴敬
7 DF 大森渚生
8 MF 加藤千尋
9 FW 根本凌
10 FW 渡邉新太
11 MF 鳥海芳樹(←甲府)
13 FW 粟飯原尚平
14 MF 新井瑞希
15 MF 長尾優斗
17 DF 板倉健太
18 DF 尾野優日
19 MF 仙波大志
21 GK 松原修平
22 FW 久保征一郎
24 MF 山崎希一
25 DF 真瀬拓海(←仙台)
28 MF 嵯峨康太(←立教大)
29 FW 多田圭佑
33 MF 安藤晃希(←流経大柏高)
34 GK 西川幸之介
37 GK 上山海翔(←水戸ユース)
39 MF 山本隼大
41 MF 島谷義進(←流経大柏高)
44 MF 奥田晃也
48 MF 山下優人(←いわき)
51 GK 春名竜聖
53 MF 山下翔大(←名古屋高)
71 DF フォファナ・マリック
77 GK 早川ウワブライト
82 MF 川上航立
89 DF 佐々木輝大(←関東学院大)
