神戸退団MF小池裕太の新天地は栃木Cに決定「地元栃木でプレー出来る事本当に嬉しく思います」
ヴィッセル神戸は3日、昨季限りで退団したDF小池裕太が栃木シティに完全移籍加入したことを発表した。
小池は栃木Cのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「加入する事になりました小池裕太です。まずは地元栃木でプレー出来る事本当に嬉しく思います。それと同時に相当な覚悟を持ってこのチームに来ました。その覚悟をピッチでしっかり証明して1日でも早く皆さんに認めてもらえるよう日々努力していきます。よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF小池裕太
(こいけ・ゆうた)
■生年月日
1996年11月6日
■出身地
栃木県
■身長/体重
172cm/68kg
■経歴
FCアネーロ宇都宮U-15-新潟ユース-流通経済大-シントトロイデン(ベルギー)-鹿島-シントトロイデン(ベルギー)-C大阪-横浜FM-神戸
