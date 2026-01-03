　ヴィッセル神戸は3日、昨季限りで退団したDF小池裕太が栃木シティに完全移籍加入したことを発表した。

　小池は栃木Cのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「加入する事になりました小池裕太です。まずは地元栃木でプレー出来る事本当に嬉しく思います。それと同時に相当な覚悟を持ってこのチームに来ました。その覚悟をピッチでしっかり証明して1日でも早く皆さんに認めてもらえるよう日々努力していきます。よろしくお願いします。」とコメントしている。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●DF小池裕太

(こいけ・ゆうた)

■生年月日

1996年11月6日

■出身地

栃木県

■身長/体重

172cm/68kg

■経歴

FCアネーロ宇都宮U-15-新潟ユース-流通経済大-シントトロイデン(ベルギー)-鹿島-シントトロイデン(ベルギー)-C大阪-横浜FM-神戸