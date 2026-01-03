神戸、MF浦十藏の復帰を発表「良い結果を積み重ねていけるよう努力していきます」…昨季は富山に育成型期限付き移籍
ヴィッセル神戸は3日、カターレ富山に育成型期限付き移籍していたMF浦十藏の復帰を発表。昨季のJ2リーグで20試合に出場していた。
浦はクラブを通じ、「このたび、ヴィッセル神戸に復帰することになりました。再びこのクラブの一員としてプレーできることを、嬉しく思っています。日々の積み重ねを大切にし、自分にできるすべてを、ヴィッセル神戸のために尽くします。クラブに関わるすべての皆さまとともに、良い結果を積み重ねていけるよう努力していきます。応援よろしくお願いいたします。」とコメント。
また、富山のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「カターレ富山の選手として1年間という短い間でしたが、富山で出会ったチームメイトと過ごした時間はかけがえのない有意義なものになりました。ここで学んだ一つ一つを次に繋ぎ、サッカー選手として必ず成功するように毎日努力し精神していきます!1年間という短い間でしたが、富山が本当に大好きになりました!!これまで応援していただいたファン・サポーターの皆さま。そしてカターレ富山に関わる関係者の皆様。本当にありがとうございました!」とコメントしている。
