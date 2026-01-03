千葉FW林誠道、今治に6年ぶりに期限付き移籍で復帰…昨季は途中から松本でプレー
ジェフユナイテッド千葉は3日、FW林誠道がFC今治に期限付き移籍することを発表した。林は昨季途中から松本山雅FCでプレーしていた。なお、期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。
林はクラブを通じ、「J1昇格おめでとうございます。FC今治に移籍します。千葉でプレーしたことは忘れられないですしその経験が今にいかされていると思っています。 また行ってきます。」とコメント。
また、20年に在籍し、6年ぶりの復帰となる今治のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「またこのチームでプレー出来ることを嬉しく思います。チームの力になれるようにやっていきます。よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW林誠道
(はやし・まさみち)
■生年月日
1996年4月4日
■出身地
兵庫県
■身長/体重
180cm/70kg
■経歴
長洲SC-大阪産業大附高-鳥取-今治-山形-金沢-千葉-松本
■コメント
松本から発表
「夏からの移籍でしたが、暖かく迎え入れてくれた皆さんには感謝しかありません。目標には届かなかったですが、凄く学ぶこともありました。短い期間でしたけどありがとうございました」
