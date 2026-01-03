　愛媛FCは3日、昨季限りで清水エスパルスを退団したMF宮本航汰の完全移籍加入を発表した。

　宮本はクラブを通じ、「今年から加入する宮本航汰です。昇格するには愛媛FCに関わる全ての方のパワーが必要です。どんな時も一丸となって必ず昇格しましょう。よろしくお願いします。」とコメントしている。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●MF宮本航汰

(みやもと・こうた)

■生年月日

1996年6月19日

■出身地

静岡県

■身長/体重

177cm/73kg

■経歴

三保FC-清水Jrユース-清水ユース-清水-長崎-岐阜-清水