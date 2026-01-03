昨季限りで清水退団MF宮本航汰が愛媛に完全移籍加入「どんな時も一丸となって必ず昇格しましょう」
愛媛FCは3日、昨季限りで清水エスパルスを退団したMF宮本航汰の完全移籍加入を発表した。
宮本はクラブを通じ、「今年から加入する宮本航汰です。昇格するには愛媛FCに関わる全ての方のパワーが必要です。どんな時も一丸となって必ず昇格しましょう。よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF宮本航汰
(みやもと・こうた)
■生年月日
1996年6月19日
■出身地
静岡県
■身長/体重
177cm/73kg
■経歴
三保FC-清水Jrユース-清水ユース-清水-長崎-岐阜-清水
宮本はクラブを通じ、「今年から加入する宮本航汰です。昇格するには愛媛FCに関わる全ての方のパワーが必要です。どんな時も一丸となって必ず昇格しましょう。よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF宮本航汰
(みやもと・こうた)
■生年月日
1996年6月19日
■出身地
静岡県
■身長/体重
177cm/73kg
■経歴
三保FC-清水Jrユース-清水ユース-清水-長崎-岐阜-清水