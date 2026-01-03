「生理痛」がひどい時の対処法はご存知ですか？治療法も医師が解説！

月に1回ほどやってくる生理に憂鬱になる女性は多くいます。生理の悩みの1つの生理痛は個人差が大きく、症状の軽さ・重さも十人十色です。

人によっては、生理痛がかなり重く日常生活に支障がでてしまうケースもあります。辛い生理痛はなぜ起こるのでしょうか。

今回は、生理痛についてまとめました。

生理痛の対処方法・治療方法

生理痛がひどい場合の対処方法を教えてください。

病気が原因で重い生理痛の症状がある場合は、婦人科を受診して適切な治療を行うことを検討してください。病気が関わっていない・原因がはっきりしない生理痛の場合は、セルフケアを試してみましょう。まずは、生理痛の原因の1つである冷えを予防することです。冷えによって血行が悪くなると、生理痛の悪化に繋がります。お風呂にゆっくり浸かったり、腹巻をしたりして下半身を温めて、冷えを防いでみてください。ストレスも生理痛の悪化に関係しているため、生理中できるだけ快適に過ごせるように工夫して過ごしましょう。バランスの良い食事を心がけることも大切です。痛みが強い場合は、我慢しないで鎮痛剤の使用をおすすめします。市販のものでも良いですが、場合によっては婦人科で処方してもらうのも良いです。ただ、鎮痛剤が効かない場合は病気が隠れている可能性があるため、一度婦人科で相談をしてください。

病気以外の生理痛ではどんな治療を行いますか？

生理痛が重くて日常生活に支障がある場合は、治療をする必要があります。生理痛の治療では、薬を使ったものが一般的です。生理による痛みの軽減には鎮痛剤を使用します。プロスタグランジンの合成を抑えるには非ステロイド抗炎症薬が効果的です。非ステロイド抗炎症薬にはロキソニン錠・ボルタレン錠・バファリン錠などがあります。また、低用量ピルも生理痛の治療に使用されることが多いです。ピルときくと避妊のための薬というイメージが強いですが、子宮内膜の増加を抑制しプロスタグランジンの分泌も抑えられます。さらに子宮を収縮も抑制されるため、生理痛の緩和・改善の効果が期待できるのです。他に、患者さんの症状や体質を考慮して、漢方薬が処方されることもあります。

生理痛がまったくない方もいるのですね…。

生理痛の重さは個人差が大きいです。日常生活に支障がでるほど症状が重い方もいれば、生理痛を経験したことのない方もいます。生理痛は生活スタイルに関係することもあり、生活習慣や身体の冷え対策に気を遣っている方は、生理痛も軽くなる可能性が高いです。生理痛がひどい方は、一度ご自身の生活習慣を振り返ってみてください。改善できるところから対策をして、生理痛の軽減をしていくことが大切です。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

生理痛の症状は個人差があります。まったく症状のない方から、辛い症状に悩まされている方までさまざまです。生理痛がひどいと仕事や勉強に支障がでることもあり、生理のたびに憂鬱で気持ちも不安定になってしまいます。生理痛がひどい場合は、病気が隠れている可能性もあり放っておくと病気の悪化や不妊のリスクが高くなる可能性があるため注意が必要です。セルフケアや市販の鎮痛剤を使っても痛みが緩和されない場合や強い痛みで寝込んでしまうという方は、我慢をしないで婦人科に相談をしてみてください。

編集部まとめ



生理中は憂鬱なものですが、それに加えて重い生理痛があるのはもっと辛いものです。病気が原因でなければ、生活習慣や冷えを防止することで改善が期待できます。

バランスの良い食事を心がけ、身体を冷やさないように対策をしましょう。

しかし、対策をとっても改善されない・生理のたびにひどくなる・鎮痛剤が効かないなどの場合は病気が原因になっているケースがあるため注意が必要です。

病気を放っておくと、将来的に癌化や妊娠がしにくくなるなどのリスクが高くなります。早めに治療をして、リスクを減らしていきましょう。

病気がなくても、重い生理痛は身体的にも精神的にも負担になり兼ねません。生理痛が辛い方は我慢をしないで、婦人科で相談をしてみてください。

