¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÝÇ·Æâ¶Ë¡¡£²ÆüÌÜÀ±Ê¬¤±¤â½®Â¤Ï¾å°Ìµé¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤·¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖÉü³è¡ªÀ¾µþÇÈ¼Ô·èÄêÀï¡×¤Ï£³Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¤é¡ÖÀá´Ö¥Ô¥ó¥í¥¯¥¿¥¤¥×¡×¤È¸ì¤ëÃÝÇ·Æâ¶Ë¡Ê£³£°¡áÊ¡²¬¡Ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£¶£Ò¤Ï¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç£±Ãå¤â¡¢£±£±£Ò¤Ï£¶Ãå¡£¸åÈ¾¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥ê¥Ã¥È¤Î¤¾¤¤¤¿¤¬¡ÖÀè¹Ô¤·¤¿Ê¬¡¢£±£Í¾å¤Ë¹Ô¤¯¤«º¹¤¹¤«ÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÃÙ¤ì¡¢°ú¤ÇÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¼ºÂ®¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ°È÷¤È¥Ú¥é¤ÇÂ¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤·¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡×¤È¹¥ÁÇÀ£³£°¹æµ¡¤Ï¾å°Ìµé¤Î½®Â¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢£¸·îÊ¿ÏÂÅç¤Ç¤â£Ö¡£¤À¤¬¡Ö¥à¥é¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¥¾¡¤·¤¿¸å¤ÎÀá¤¬£³ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¾¡Î¨¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¤â£Â£±µé¤À¡£
¡¡°ÂÄê´¶¤¬½Ð¤ì¤ÐÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë£ÁµéÉüµ¢¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤¬à°ìÈ¯á¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£