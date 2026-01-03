40・50代のための「おしゃれ冬コート」→【大人のしまむら】にあった、、！（歓喜）

「寒さは我慢できないけど、着膨れは避けたい」「きちんと感も今っぽさも欲しい」そんな40・50代の冬の服装悩みに応えてくれそうなのが、【大人のしまむら】こと【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】。今回は、羽織るだけで品良く格上げできそうなスライバーニットコート、ラインがきれいな中綿ジャケットをピックアップ。デイリーにもお出かけにも頼れそうな「おしゃれ冬コート」を、ぜひチェックして。

軽さと品のバランスがちょうどいい、ミドル丈コート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「コート」\4,389（税込）

スライバーニット素材ならではの、軽く暖かい着心地が望めるコート。ノーカラーデザインで首元がすっきり見えそうで、インナー次第でさまざまな着こなしが楽しめそうです。体のラインを拾いすぎないシルエット × ミドル丈で、体型カバーも期待大。フラップポケットや袖口のタブデザインがアクセントになり、シンプルだけど物足りなさを感じにくいのも魅力。