日本テレビ系で箱根駅伝の特番

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。その日の21時には日本テレビ系で「完全密着！ 箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」が放送された。

山上りの5区（20.8キロ）で異次元の走りを見せた黒田朝日（4年）。叩き出した1時間7分16秒の時計は、青学大OBの若林宏樹さんの記録を1分55秒も更新する区間新記録で、「僕が新・山の神です」と笑みを浮かべた。

番組では、スタート前の原晋監督との電話について、解説を務めた「2代目・山の神」こと柏原竜二さんが黒田に質問。「最初の前半で、あまりオーバーペースにならないように」と言われたことを明かした。ただ、区間新記録をマークしたように黒田は前半からハイペース。柏原さんから「ハイペースに入ってましたが、監督の指示を無視したっていうことでよろしいですか？」と笑顔で聞かれると、「自分の中では余裕を持って走れていたので」と回答。スタジオも騒然となっていた。



（THE ANSWER編集部）