YouTubeチャンネル「fuku puni」では、自分で開けて入ってきたドアをちゃんと閉める猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「めっちゃお利口さん」「化け猫レベル」などの声が続出しました。

【画像5枚】本当にドアを開け閉めしてるwww→これが、天才猫のすご技です！

慣れた手つきでアを開ける“天才猫”

注目を集めたのは「ドア開けたら閉める猫 My cat can open & close the door！」という動画。飼い主のいる部屋に、猫の「ぷに」が自分でドアを開けて入ってこようとしているところから始まります。

ドアの向こうに見える影。ぷにはジャンプしてドアノブを操作しているようです。果たしてドアは開くのでしょうか？

慣れた手つきで、当たり前のようにドアを開けたぷに。おなかでも空いたのか、「そろそろご飯の時間なのニャ〜」と様子を伺いに来ました。

ここで飼い主が「ガッチャンは？」とドアを閉めるように促すと、「ああ、ドアを閉め忘れたニャ」とぷにはゆっくりドアに向かいます。

まずはかわいい前足でドアを優しくタッチ。しかし、ドアはまだ完全には閉まりません。

「もう1回」と飼い主が声をかけると、ぷには「仕方ないにゃ〜」と再びトライ。今度はガチャンと見事にドアが閉まりました。

この賢さに、動画のコメント欄では「人の言葉が分るのすごい！」「すごっ、天才」など、かわいさだけでなく理解力の高さに驚く声が続出。ドアを開けるだけでなく、きちんと閉めてくれる猫は珍しいですよね。“天才猫”のぷにをぜひ動画でご覧ください。