「幸せそうでよかった！」元AKB48メンバー、「結婚7年目」夫婦ショットに「もうそんなに経つんですね」
元AKB48の佐藤亜美菜さんは1月3日、自身のInstagramを更新。「結婚7年目」の夫婦ショットを公開しました。
【写真】佐藤亜美菜、「結婚7年目」夫婦ショット！
「今日で結婚7年目突入〜」佐藤さんは「今日で結婚7年目突入〜 父であり兄であり弟であり息子であり夫でもある 何役もこなしてくれてありがとう！ 引き続き頼んだ！」とつづり、1枚の写真を投稿。白いバラの花束を持った佐藤さんと猫を抱いた夫との夫婦ショットを披露しています。
この投稿に元AKB48のメンバーで現在はタレントとして活動している増田有華さんも「素晴らしい！！ おめでとう」とコメント。ほかにも「亜美菜さん夫さん、いつまでもお幸せに」「あみなちゃん幸せそうでよかった！」「もうそんなに経つんですねー」「7周年おめでとうございます‼︎」「あみなちやんが結婚したときはショックを受けたもんですな」と祝福の声が寄せられています。
道路に映るシルエットの家族ショットを披露！2025年1月1日の投稿では、子どもを抱っこしている佐藤さんと夫との道路に映るシルエットの家族ショットに新年の挨拶を添えています。現在は声優としても活躍している佐藤さん。自身のInstagramでは仕事だけでなくプライベートでのお出かけショットなどをたびたび披露しています。気になる人はチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
