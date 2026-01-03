ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。「世界で一番おもしろい番組」だと絶賛した。

ゲスト出演したちゃんみなに、MCの横澤夏子は「NoNoGirlsが大好きで」と大興奮。また「NoNoGirls見ていて、いろんな良いところを引き出してくれるし…“やめな。自信ない感じ、もうやめな”って…めちゃくちゃ刺さって。本当に勉強になりました」と明かした。

これに対して、ちゃんみなは「横澤さんがNoNoGirlsを見てくださっている間、私は『夫が寝たあとに』をずっと見てます」と伝えた。この報告に横澤と藤本美貴はびっくりしつつ大喜びした。

続けて「ずーっと“まだかな来週”って」と放送が待ち遠しかったとし「本当に勉強させていただいてました。世界で一番おもしろい番組」と大絶賛。さらに同番組で自身の楽曲が使われていることもあって「ちょっとこれありえるんじゃないの?と思って、ダメ元でこっちから“出させていただけないですか?”って」と自ら出演をオファーしたことを明かした。

この事実に横澤と藤本は衝撃。番組スタッフは「一応こっちからもお願いして、ちょうど…」と偶然にもオファーが重なったと伝えられると、横澤は「両思いじゃん！うれしい」と喜んだ。