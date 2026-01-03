歌舞伎俳優の中村虎之介さん（27）が、ストイックな2026年の目標を明かしました。

祖父は人間国宝の四世・坂田藤十郎さん、父は中村扇雀さんである虎之介さんは、2001年に林虎之介の名で初お目見得を果たし、2006年に初代中村虎之介を名のり初舞台を踏みました。2026年1月3日に初日を迎える新橋演舞場『初春大歌舞伎』の昼の部『熊谷陣屋』では、源義経を勤めます。

2025年は1月から毎月舞台に立っていたという虎之介さん。多忙な1年を振り返り、「今年はすごく充実していて、気づけば出し物も何個かやらせていただけるようになったりして、1年を振り返って充実してたなって思うんですけど、まだ物足りない部分とかもあって。そういうのを来年（2026年）補っていきたいなと思う」と、より一層の活躍を誓いました。

さらに、「最近トレーニングを始めているんですけどハマっちゃって、来年は何かの大会に出たいなと思っています」と明かした虎之介さん。加えて、「どこまで公演に出続けたら、ぶっ倒れるかっていうのをやってみようかなと思っているので楽しみです。自分の体力の底を見てみたいですね」と、ストイックな一面をのぞかせました。