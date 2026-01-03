²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬MLB¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÀµÄ¾¤³¤³¤«¤éÃ»¤¤¡Ä¸å²ù¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¡¡·ë²Ì¤Ï¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì¡ÖSAMURAIÃ£¤Î¤Ê¤¼¤Ë¤ÏÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯12·î28Æü¤ÎÅÏÊÆ¸å¤âÆÈÀêÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£MLB°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÆÈÀêÌ©Ãå¼èºà¤ÏÅÏÊÆÁ°Æü¤ÎºòÇ¯12·î27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Íâ28Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¶õ¹Á¤Ç¡Ö³¹¤¬¤Ç¤«¤¤¤Ã¤¹¤â¤ó¡£¡Ê¶õ¤¬¡Ë¤¤ì¤¤¡×¤È´é¤òµ±¤«¤»¤¿²¬ËÜ¡£¸½ÃÏ¤Î½ÉÇñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤«¤é¤½¤³¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£µåÃÄ¤Î¤Û¤¦¤Ë¤âµö²Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤¬º£¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤³¤³¤«¤é¡ÊÀè¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¡ËÃ»¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¡Ö¡ÊÄ©Àï¤¬¡Ë¹¥¤¤«·ù¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÉÔ°Â¤äÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°úÂà¤·¤¿»þ¤È¤«¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤ÈÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤¢¤Î»þ¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦»×¤¦Á°¤Ëº£¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¡ÊÀ®¸ù¤È¤«¼ºÇÔ¤È¤«·ë²Ì¤Ï¡Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¿¿Ùõ¡Ê¤·¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤¿²¬ËÜ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â±Ñ¸ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ø¤Ø¤Ã¡£°ìÀÐÆóÄ»¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¾Ð¤ï¤»¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ì¤ë¡¢¤â¤¦°ìÈé¤à¤±¤é¤ì¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£