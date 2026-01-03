テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（３９）が１日、自身のインスタグラムを更新。「２４年ほど前」の写真を掲載した上で、意味深な文言をつづった。

狩野アナはインスタグラムで、Ｔシャツ姿で日焼けした１０代半ば当時の写真を掲載。「２４年ほど前の私に言いたい。人生、そう悪くはない。尖ることも大事だけれど 長いものに巻かれていくことも大事だよんと」と、意味深な文章を添えた。

その上で「そういえばあの時も、午年だった」と、干支２周分前の自身に思いをはせ、「みなさま本年もひとつ宜しくお願いします。２０２６年」と新年のあいさつで締めくくった。驚きの写真に読者からは「真顔は今も昔も変わらない 美人」「負けん気が溢れてます」「美少女発見 ものすごく機嫌悪そうやケド」などの声が寄せられた。

狩野アナは１９８６年１０月生まれで、「２４年ほど前」の午年である２００２年は１５歳から１６歳。当時はアメリカに在住していた。国際基督教大学卒業後、２００９年にテレビ東京に入社。１３年４月に「モヤモヤさまぁ〜ず２」のアシスタントに起用され、「ワールドビジネスサテライト」でもレギュラーを務めるなど、同局の看板アナウンサーとして活躍している。