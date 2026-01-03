TBS「ザ・イロモネア」一般審査員への誹謗中傷に注意喚起「審査員の皆様のジャッジにより番組が成り立っております」
【モデルプレス＝2026/01/03】TBSは、1月3日までに『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』の公式サイトを更新。一般審査員に対する誹謗中傷へ注意喚起した。
【写真】「ザ・イロモネア」年末SPチャレンジャー一覧
サイトでは「番組視聴者の皆様へ」とし、「当番組は、一般審査員100名の方々にご参加いただいており、こうした審査員の皆様のジャッジにより番組が成り立っております」と説明。「この度の特番放送において審査員の方々を誹謗中傷するようなインターネット上の書き込みが見られますが、このような行為はお控えいただくよう、お願い申し上げます」とネット上での誹謗中傷へ注意喚起した。
本番組は「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の5つの中から挑戦するジャンルをステージごとに選択。100人の観客の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば100万円獲得となる。2005年にスタートし、2008年から2010年までレギュラー放送。その後特別番組として放送され、2025年12月29日にも特番が放送された。 （modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ザ・イロモネア」一般審査員への誹謗中傷に注意喚起
◆「ザ・イロモネア」
