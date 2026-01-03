◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

国学院大が、１０年連続１９回目の箱根路で史上最高の２位となった。復路で順位を２つ上げ、前回の３位を超えた。

国学院大史上で最上位の２位となった。尾熊迅斗（はやと、２年）が懸命にゴールに飛び込むと、往路を走った４年生の上原琉翔（りゅうと）、青木瑠郁（るい）は号泣しながら受け止めた。タイムは昨年の青学大Ｖ記録を上回る１０時間４０分７秒だったが、優勝できなかったことが何より悔しかった。７区区間歴代２位（１時間０分５４秒）の激走で４位から２位に押し上げた高山豪起（４年）は「悔しい２位ですが、またチームが強くなる経験です」と淡々と振り返った。

４年生の執念。前田康弘監督（４７）は当日変更で起用した高山の走りを「激アツだった」と振り返る。４位で受けた高山は「最初からトップしか見ていなかった」と序盤から駒大の佐藤圭汰（４年）が持つ区間記録（１時間０分４３秒）更新ペースでレースを展開。１２・８キロで中大、早大を一気に抜き、青学大との差も３分２３秒から１分２８秒まで縮めてリレーし、一気に優勝争いが見える位置に持ってきた。

６区の後村光星（３年）が区間８位も青学大ルーキーに差を広げられ「総合優勝はちょっときついかなって、ちょっと思っちゃったんです」と前田監督は明かす。ただ「お前の力を見せてくれ」と指揮官に送り出された高山は、ガッツポーズして力強く出発した。

箱根は３年間走ってきたが、全て区間２ケタ順位。今季は長い距離に対応するため、土台作りに専念。８月の月間走行距離は１２００キロに到達し「自信がついた」と高山。恐れずハイペースで入り「自分がやってきた自負があったから、いけた。すばらしい走りを見せてくれた。男の背中って宿る。僕は諦めていないですよっていう背中を見て、ウルッと来ました」と指揮官にも刺激を与える激走だった。

２５年３位、今回２位とくれば、頂点はもう見えている。「ぶらさず、来季も優勝を狙ってチーム作りをしていく」と前田監督。国学院大の一体感はより一層、増していた。（手島 莉子）