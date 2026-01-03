◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年ぶり９度目の優勝を目指した駒大は６位に終わった。復路７位スタートから６区の伊藤蒼唯（４年）、８区の山川拓馬（４年）らを投入して意地を見せたが、優勝争いには絡めない。それでも最終１０区、故障明けの佐藤圭汰（４年）が従来の記録を４年ぶりに１９秒塗り替える区間新記録の区間賞で１つ順位を上げる執念の駅伝だった。ラストイヤーの箱根の悔しさを胸に、佐藤はまた世界へ向けて足を磨いていく。

異次元の走りでラストイヤーの箱根駅伝を締めくくった。順位を１つ上げてゴールに飛び込んだ１０区の佐藤は「いい走りができてよかった」と安堵（あんど）の表情だった。１２月初旬に左大腿（だいたい）骨を疲労骨折し２週間走れない危機。箱根まで残り２週間から急ピッチで仕上げた。「５０パーセントだった」というコンディションでも、従来の記録を１９秒上回る区間新記録。ただ、記録に対する喜びはなく「最低限です」と言い切る姿に大物感が漂った。

駒大の執念だった。３年ぶりの総合優勝を目指したが直前に主力選手らが故障。往路７位から伊藤は６区２位、山川は８区４位など必死につないだ。しかし、１０区の佐藤に渡ったタスキは、首位の青学大と７分４４秒差の７番手。厳しい展開の中、大エースは前だけを見て足を回した。練習不足で残り１３キロからきつさもあったが「気持ちで粘った」と最上級生の意地だった。

仲間に支えられた４年間だった。５０００メートルで屋内日本記録（１３分９秒４５）を持つ駒大の絶対的エース。ただ入学後は度重なるけがに苦しみ、昨季は出雲と全日本、今季は出雲出走なし。それでも同期の山川や伊藤、帰山侑大（４年）らは「俺がなんとかするからと言ってくれた。本当に助けられた」。今大会も万全でない中で出走を決めたのは、仲間のため。「本当は往路を走りたかったですが、１０区だけでもせめて走って、チームに貢献したかった」。最後の箱根は６位。「この世代で（学生３大駅伝）３冠したかった」という目標には届かなかったが、仲間への感謝が佐藤の胸にはいっぱいだった。

見据える先は世界だ。卒業後は米国を拠点とし、海外のエリートチームに所属して、トラック競技で足を磨く。「トラック（種目）で五輪とか世界陸上でメダルが取りたい。いずれはマラソンもしたい」。佐藤にとって箱根駅伝は「本当に特別な舞台」。仲間とともに大舞台を目指した経験は、必ず生きる。（手島 莉子）

◇佐藤 圭汰（さとう・けいた）２００４年１月２２日、京都市生まれ。２１歳。洛南３年時に１５００メートル、３０００メートル、５０００メートル（当時）で高校日本記録。２２年に駒大経済学部に進学し、２３年杭州・アジア大会５０００メートル６位。２４年に５０００メートルで１３分９秒４５、３０００メートルで７分４２秒５６の屋内日本新記録。大学駅伝はこれまで５度区間賞。１８４センチ、６７キロ。