創価大・榎木和貴監督「６区（区間賞）の小池で流れを引き戻しかけながら、そこから加速できないのが、うちの弱さ」

東海大・両角速監督「シード権が見えていながら、追いつくことができなかった。復路は歯がゆいレースだった」

神奈川大・中野剛監督「悪い時に仲間の思いを背負えるとか、１秒でも我慢できるとか、そういう泥臭さを持った選手が増えてほしい」

東洋大・酒井俊幸監督「（シード権の連続獲得記録が２０年で途切れ）真摯（しんし）にそれを受け止めて、もう一回立て直していきたい」

日体大・玉城良二監督「個々の本来の能力は、もう少しずつ高い。上位の大学とは、本番で力を出すところの差を感じた」

東京国際大・中村勇太監督代行「復路に限れば１１位と戦えた。次回必ず予選会からはい上がり、失ったシード権を取り戻したい」

山梨学院大・大崎悟史監督「シード権を狙えたという感じが残ったので、みんな悔しさが強く、不完全燃焼という感じ」

東農大・小指徹監督「山で順位を落とし、厳しかった。復路を走った下級生は悔しい経験を糧に、１ランク上がってほしい」

大東大・真名子圭監督「全く戦えなかった。練習の量も質も、今までの常識を覆してやっていきたい」

立大・高林祐介監督「４年生が中心になるチームで、初出場組が少しでも次につながるような走りをしてくれたのは良かった」

関東学生連合・坪田智夫監督（法大）「皆、非常に力があるなと感じた。特に復路の７、８、９、１０区は、素晴らしい走りだった」