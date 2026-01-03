巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している岡本和真内野手（29）が元日に放送されたBSテレ東「SAMURAI達のなぜには物語がある」（後10・30）に出演。昨年12月28日の渡米後も独占密着した番組に「岡本和真はなぜ、今MLB移籍を決めたのか」について語った。

番組の独占密着取材は渡米前日の昨年12月27日、都内のパーソナルジムでのトレーニングからスタート。翌28日、ロサンゼルスに到着してからもインタビューに答えた。

そのなかで、ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックス移籍が決まった村上宗隆内野手（25）にも触れた。

「いや凄いっすよ。凄いパワーやなと思ってます、やっぱり。（打球の）飛び方がほかの選手と違うなっていうふうにメチャクチャ思いますね。ピッチャーかわいそうやなって。マジでマジで」とプライベートでも仲のいい村上の話になると、どうしても目尻が下がる岡本。

「なかなかあっこまで刺激になる選手っていうのは少ないですし。やっぱりこう…僕も頑張らないといけないなっていうふうに思いますけど。敵とかライバルっていう意識は全くないです。刺激にはなります。やっぱ高め合える存在のほうになるんですかねぇ」と続けた。

村上のホワイトソックス移籍が決まった際には連絡が「ありましたよ、はい」とし、「絶対ムネ（村上）が先に決まる。申請も早かったですし。だからムネはどこになるんやろっていう楽しみは、僕はわくわくしました。ムネは不安やったかもしれないですけど。僕はわくわくしてましたよ。どこに行くんやろうなぁ〜みたいな感じでした」と終始笑顔の岡本だった。