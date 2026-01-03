1,290円だからイロチで買いたい！【ユニクロ】着回し力抜群♡「値下げシャツ」

シンプルデザインで、暖かみのある素材感も魅力のシャツが【ユニクロ】でお値下げ中！ 一枚でもレイヤードでも着まわせて、着こなしアレンジを楽しめるもの魅力。冬服の買い足しを考えているなら、ぜひチェックして。イロチ買いもおすすめです。

着まわし力◎ ベーシックカラーのフランネルシャツ

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\1,290（税込・セール価格）

ベーシックなデザインと色展開で、きれいめにもカジュアルにも振りやすいシャツ。両面が暖かみのある起毛素材になっており、冬コーデにぴったりです。ショート丈なので上半身の重心が上がって見え、脚長効果にも期待大。ジーンズと合わせてラフに着こなしたり、プリーツスカートでプレッピーに仕上げたり、幅広いスタイリングで活躍する予感。

ボリュームのあるバレルジーンズとも好相性

すっきりとしたボクシーシルエットのシャツは、ボリュームのあるボトムスとも好相性。ゆったりとしたバレルシルエットのジーンズに、ダークブラウンのシャツを合わせれば、トレンド感のある冬コーデに。暗めのトーンで重た見えを回避するなら、白のTシャツをインナーにして覗かせるのが◎ きれいめのバッグとシューズで、大人顔に仕上げて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@cestmignon_mau様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M