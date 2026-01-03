第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。熱戦の最中に映った看板が視聴者の視線を集めていた。

最終10区の3キロすぎ、懸命に走る選手の背後に映っていたのは、「きぬた歯科」の看板だった。きぬた歯科といえば、東京・西八王子にあり、関東圏を中心に多くの広告看板を出していることでお馴染みだ。今大会から「協力」として名を連ね、日本テレビ系列で選手がインタビューを受ける際の背景ボードにも企業のロゴが掲示されていた。

今年も地上波生中継に映り、ネット上のファンから「きぬた歯科そんなとこにも広告出してるのか」「インタビュー受けてるバックにあるスポンサー名にきぬた歯科が！」「あ！きぬた歯科！！」「箱根駅伝見てたら錚々たる大企業の中にしれっときぬた歯科が入っていて草」「この背景にあるスポンサーの中でパスコとかセコムがある中にきぬた歯科が混じってんのすごいな」「箱根駅伝でも安定の視認性のきぬた歯科」などの声が上がり、注目を集めていた。



