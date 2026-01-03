楽天証券、ノミネート35本から最優秀ファンド7本を選出。第9回「楽天証券ファンドアワード」
楽天証券株式会社は、第9回「楽天証券ファンドアワード」において、顧客の投票により選ばれた最優秀ファンド7本を発表しました。
同アワードは、楽天証券が約2600本の投資信託の中から独自基準で選出した「ノミネートファンド」35本を対象に、約1カ月間の顧客投票を実施し、パフォーマンスカテゴリで4部門と人気ファンドカテゴリで3部門の計7部門で最優秀ファンドを決定したものです。
▼パフォーマンスカテゴリ
ハイリターン部門：
iFreeNEXT FANG+インデックス
ローリスク部門：
東京海上セレクション・物価連動国債
長期優良ファンド（国内）：
ファンド「メガ・テック」
長期優良ファンド（海外）：
米国成長株式ファンド
▼人気ファンドカテゴリ
NISA積立部門：
eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
ライジングスター部門：
eMAXIS Neo AIテクノロジー
新ファンド部門：
楽天・高配当株式・日本ファンド
そのほか、投票時のアンケート結果によると、投資信託を選ぶ際に最も重視する点（複数回答可）は「運用成績（パフォーマンス）」（72.0％）が最も多く、次いで「コスト」（62.4％）、「投資対象資産など」（37.6％）が続きました。
また、今後注目しているテーマ（複数回答可）としては、「金（ゴールド）」（62.6％）と「AI・ロボット」（58.9％）が上位にあがっており、インフレや技術革新への関心の高さが反映されています。
2025年11月4日〜2026年1月30日までの期間中に、対象ファンドを合計1万円以上購入した人の中から、抽選で最大10万円が当たる内容となっています。
楽天証券は、今回のアワードを通じて集まった投資家の声を今後のサービスに生かし、「資産づくりの伴走者」として個人の資産形成を支援していくとしています。
出典：第9回「楽天証券ファンドアワード」最優秀ファンド決定
(文:All About 編集部)
