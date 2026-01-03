Ãæ¹ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡ÖÇÀÂ¼¤Î»Ò¤Î¸ý¸º¤é¤·¡×¤«¡£Í·±àÃÏ¤âÃÎ¤é¤º¡ÈÄ·¤Ó¹þ¤ß¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿¾¯½÷
Ãæ¹ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î3Ê¬¤Î2¤Ï¡¢ÉÏº¤ÇÀÂ¼½Ð¿È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë--¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Á´¹ÈÕÉÁª¼ê¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢´ðÁÃ¶µ°é¤¹¤é¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤¿¤À¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ëµ¡³£¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¿ô½½Ëü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éé¤±¤ì¤Ð¡Ö¹ñ²È¤ÎÃÑ¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¡¢ºÃÀÞ¤¹¤ì¤Ð¶µ°éµ¡²ñ¤â¼º¤Ã¤ÆÇÀÂ¼¤Øµ¢¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¡Åç¹á¿¥»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·Ê¹¤¬¸ì¤ëÃæ¹ñ¤Î97¡ó¤Ï噓¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÑºÍ¶µ°é¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¡¢¶²¤ë¤Ù¤Ì·½â¤Èµ¾À·¤Î¹½Â¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾¯½÷¤Î¼ó¤Ë¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡¢½¬¶áÊ¿¤ÎÉã¤Î¼ó¤Ë¤Ï¡Ö½Å¤¤´ÇÈÄ¡×¡Ä¡Ä¡£Ãæ¹ñ¤¬¿Í´Ö¤ò¡Ö¸«¤»¤·¤á¡×¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ä¹ó¤Ê·èÄêÅª½Ö´Ö
¤³¤Î¥á¥À¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤ê¤ï¤±¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½÷»Ò10¥á¡¼¥È¥ë¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¡¢7¿Í¤Î¿³ºº°÷Á´°÷¤¬½ÐÍè±É¤¨ÅÀ10ÅÀËþÅÀ¤ò2²ó¤â½Ð¤·¡¢466.2ÅÀ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÁ´¹ÈÕÉ¡Ê¤¼¤ó¤³¤¦¤»¤ó¡ËÁª¼ê¡¢14ºÐ¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤·¤Æ¤ï¤º¤«9¥«·î¡£¡Ö¿å²Ö¾Ã¼º½Ñ¡×¡ÊÃå¿å¤Î¿å¤·¤Ö¤¤¬¾Ã¤¨¤ëµ»½Ñ¡Ë¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿å¤·¤Ö¤¤Î¤Ê¤¤Ãå¿å¤ÈÈþ¤·¤¤»ÑÀª¤Î±éµ»¤ËÀ¤³¦¤¬¿ÌÙþ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±éµ»¸å¤ÎÈà½÷¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¡ÊÉÂÌ¾¤Î¡Ë¤½¤ÎÊ¸»ú¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤À¤«¤é¡¢¤¿¤À¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤¤¤À¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤â¼£¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÎ®¤ì¤¿¤È¤¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ÎÌÏÈÏ¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤ÎÍÄ¤¤´éÎ©¤Á¤äÂÎ¤Ä¤¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¡¢°ìÁØ¡¢·òµ¤¤µ¤òºÝÎ©¤À¤¿¤»¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÄ¤µ¡¢·òµ¤¤µ¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤ò³À´Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Î°éÀ®ÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÇÀÂ¼¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë»Ò½÷¤òÍÄ»þ¤«¤é°ú¤¼è¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¼°¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¡¢¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤«¤½¸¤á¤é¤ì¤¿¿ôËü¤ÎÇÀÂ¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤Æ¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤À¡¢¤È¡£
Èà½÷¤ÏÉÏº¤²ÈÄí¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÎíÐ³Ø¡Ê¤Æ¤Ä¤¬¤¯¡ËÆ¸¹©¡Ê¾®³Ø¹»¤òÅÓÃæÂà³Ø¤·¤ÆÏ«Æ¯¤¹¤ë»ùÆ¸¡Ë¤Ç¡¢Æ¯¤¤¤Æ²È·×¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë»Ô¤ÎÂÎ°é³Ø¹»¥³¡¼¥Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Åö»þ7ºÐ¤ÎÁ´¹ÈÕÉ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£
ÇÀÂ¼Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¸¡ºº¤ä¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÁª½Ð¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Á´¹ÈÕÉ¤Ï¿ÈÄ¹120¥»¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿âÄ¾Ä·¤Ó¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤¬176¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÄ·ÌöÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
Ã¹¹¾»ÔÂÎ°é±¿Æ°³Ø¹»¤Ï¡¢Ï«Îï»í¡Ê¤í¤¦¤ì¤¤¤·¡Ë¤é¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¹»¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï2000¤Ë¤âµÚ¤ÖÀ¯ÉÜ±¿±Ä¤ÎÁ´ÎÀÀ©ÂÎ°é³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤è¤½50Ëü¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢µó¹ñÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢³ÆÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë½áÂô¤ÊÍ½»»¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ã¹¹¾»ÔÂÎ°é±¿Æ°³Ø¹»¤Ï¡¢¹Åì¾Ê¤Ç¤ÏºÇ¤âÉÏ¤·¤¤ÂÎ°é³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡£Âù¤Ã¤¿¿å¤ÎÏªÅ·¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢ÇÀÂ¼¤«¤é¤«¤½¸¤á¤é¤ì¤¿²¿½½¿Í¤â¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÃ±Ä´¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÂ³¤±¤ëÎý½¬É÷·Ê¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
Á´¹ÈÕÉ¤Ï1Æü¤ËÎ¦¾å¤Ç200¡Á300²ó¤â¤ÎÃèÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï120²óÁ°¸å¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦Ã±Ä´¤Ç¸·¤·¤¤·±Îý¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¼°¤Î·±ÎýË¡¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÇÀÂ¼¤Î¡¢²æËý¶¯¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ1984Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤¬½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î2¤Ï¡¢ÇÀÂ¼½Ð¿È¤Î»Ò½÷¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Îµó¹ñÂÎÀ©¤ÎÂÎ°é³Ø¹»¤Ï¡¢ÇÀÂ¼»Ò½÷¤Î¸ý¸º¤é¤·Àè¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Á´¹ÈÕÉ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¿©Èñ¤Ê¤É¤òºï¤Ã¤Æ¡¢²È¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤Ï¡ÖÍ·±àÃÏ¤Ë¤âÆ°Êª±à¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë11ºÐ¤Ç¹Åì¾ÊÈô¤Ó¹þ¤ß¥Á¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2020Ç¯10·î¡¢½é¤á¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í½Áª¤Ø¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ßÁª¼ê¤Ï14ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤»¤¤¤Ç1Ç¯±ä´ü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Èà½÷¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ°ìÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ñ²È¤Î±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ÈÕÉ¤Î¼Â²È¤Ï¡¢ÍâÆü¤«¤é¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÃÏ¸µ¤Î´ë¶È3¼Ò¤¬¡¢½»Âð¤ÈÇäÅ¹ÍÑ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ20Ëü¸µ¡ÊÌó400Ëü±ß¡Ë¤Î´óÉÕ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¡ÖÇäÅ¹¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾Íè¤ÎÌ´¤À¡×¤È¡¢Á´¹ÈÕÉ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Èà½÷¤ÏÂÌ²Û»Ò¤Îíå¾ò¡Ê¥é¡¼¥Æ¥£¥¢¥ª¡¢¾®ÇþÊ´¤ÈÅâ¿É»Ò¤ò¤³¤Í¤ÆÍÈ¤²¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬¹¥Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤ÇÇäÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä´ë¶È¤«¤é¡¢100È¢°Ê¾å¤Îíå¾ò¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Í·±àÃÏ¤Î1Ç¯´ÖÍ¥ÂÔ¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£Ã¹¹¾»Ô±ÒÀ¸·ò¹¯¶É¤È¹Åì°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢8·î6Æü¡¢Èà½÷¤ÎÁÄÉã¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÉÂ¼¼¤Ë°ÖÌä¤Ë¹Ô¤¡¢ÁÄÉã¤ÈÊì¿Æ¤Î¼£ÎÅ¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿¡£
¤¬¡¢°ìÌë¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÊÑ²½¤·¤¿»öÂÖ¤ËÁÇËÑ¤ÊÉã¿Æ¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¡¢·ë¶É¡¢¡ÖÌ¼¤Î±ÉÍÀ¤ò¾ÃÈñ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿´óÉÕ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ºß½»¤Î²Ú¿ÍÉ¾ÏÀ²È¡¦Êý½®»Ò¡Ê¤Û¤¦¤·¤å¤¦¤·¡Ë¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½X¡Ë¤Ç¡¢Á´¹ÈÕÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö14ºÐ¡£Æü¾ïÅª¤Ê¼ÁÌä¤âÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ê¹Åì¿Í¤ÎÈà½÷¤ÏÉáÃÊ¤Ï¹Åì¸ì»ÈÍÑ¼Ô¤Ç¡¢ÉáÄÌÏÃ¡Ê¥×¡¼¥È¥ó¥Û¥ï¡Ë¤¬¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¼è¤ì¤º¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡ËÍÍ»Ò¤ò¡¢¤Ê¤¼²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡£¤¿¤ÀÈá¤·¤¤¤À¤±¤À¡£
»Ò¤É¤â»þÂå¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÊÊì¤ÎÉÂÌ¾¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ë´ðÁÃ¶µ°é¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ß¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¶â¤ò²Ô¤°¡£¤³¤ì¤ÏÆ¸¹©¡Ê»ùÆ¸Ï«Æ¯¡Ë¤È¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤êÂ»¤Í¤¿Æ¸¹©¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¿ÏÀ¼Ô¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï²ø²æ¤Ê¤É¤Ç½Å¤¤¾ã³²¤òÉé¤Ã¤ÆÇÀÂ¼¤Ëµ¢¤µ¤ì¤ë¼Ô¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËµÁÌ³¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÇÔ¼Ô¤Î¶¶ø¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ÇÔ¼Ô¤Ë¸·¤·¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÇÔ¼Ô¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£µó¹ñÂÎÀ©¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ð¹ñ²È¤ÎÊõ¡£¤À¤¬¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¹ñ²È¤ÎÃÑ¡¢Èó°¦¹ñ¼Ô¡¢Èó¹ñÌ±¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÂîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢¿åÃ«È»¡¦°ËÆ£ÈþÀ¿¥Ú¥¢¤ËÉé¤±¤¿µöûÓ¡Ê¤¤ç¤¤ó¡Ë¡¦Î»í雯¡Ê¤ê¤å¤¦¤·¤Ö¤ó¡Ë¥Ú¥¢¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÂæÏÑ¥Ú¥¢¤ËÉé¤±¤¿Íû½Ó·Å¡Ê¤ê¤·¤å¤ó¤±¤¤¡Ë¡¦Î±«Ã¤¡Ê¤ê¤å¤¦¤¦¤·¤ó¡Ë¥Ú¥¢¤â¡¢°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡¢¡Ö¹ñ²È¤òÇÔËÌ¤µ¤»¤¿¡× ¡Ö¹ñ²È¤ÎÃÑ¡× ¡Ö¿²¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¥¯¥º¡×¤Ê¤É¤È¡¢·ã¤·¤¤ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤Î¤¢¤È¡¢Î»í雯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤¿¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Îµó¹ñÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëÁª¼ê°éÀ®¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë1Ìë¤Ë¤·¤ÆÉÙ¤È±ÉÍÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ùÆ¸¤¬ËÜÍè¼õ¤±¤ë¤Ù¤²ÈÄí¤Î°¦¾ð¤äÈß¸î¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
µÔÂÔ¤Ë¤â»÷¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤ÇÆÃ·±¤ò¼õ¤±¡¢ÇÔ¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ó¡Ê¤·¤«¤Ð¤Í¡Ë¤Î¾å¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÎã¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ËÆÀ¤¿±ÉÍÀ¤â¡¢¼Â¤ÏÁª¼ê¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ï¡¢¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¤ÎÀ¸ìÓ¡Ê¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡§Ê¡Åç¹á¿¥ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆàÎÉ¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÂçºåÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤ËÆþ¼Ò¡£1998Ç¯¤«¤éÃæ¹ñ¡¦ ÉüÃ¶Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¡¢¹á¹Á»Ù¶ÉÄ¹¡£2002 ¡Á08Ç¯¡¢Ãæ¹ñÁí¶ÉÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤ÆËÌ µþ¤ËÃóºß¡£2009Ç¯¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤òÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤ò¥Æ ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤òÊ»¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡ÊPHP ¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø½¬¶áÊ¿¡ÖÆÈºÛ¿·»þÂå¡×Êø²õ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ù¡Ê¤«¤ä½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø½¬¶áÊ¿¤Î ÇÔËÌ ¹È¤¤Äë¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Î´íµ¡¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£(Ê¸:Ê¡Åç ¹á¿¥)
Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Á´¹ÈÕÉÁª¼ê¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢´ðÁÃ¶µ°é¤¹¤é¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤¿¤À¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ëµ¡³£¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¿ô½½Ëü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éé¤±¤ì¤Ð¡Ö¹ñ²È¤ÎÃÑ¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¡¢ºÃÀÞ¤¹¤ì¤Ð¶µ°éµ¡²ñ¤â¼º¤Ã¤ÆÇÀÂ¼¤Øµ¢¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¡Åç¹á¿¥»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·Ê¹¤¬¸ì¤ëÃæ¹ñ¤Î97¡ó¤Ï噓¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÑºÍ¶µ°é¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¡¢¶²¤ë¤Ù¤Ì·½â¤Èµ¾À·¤Î¹½Â¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
