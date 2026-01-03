横浜18区で「老後に住みたいと思う区」ランキング！ 2位「神奈川区」、1位は？【専門家の解説も】
All About編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜18区」についてのアンケートを実施。「老後に住みたいと思う区」ランキングで選ばれた区を、横浜ガイドが紹介します。
2位に選ばれたのは神奈川区でした。
1927年に横浜市が区制を施行した際、神奈川区は鶴見区、中区、磯子区、保土ケ谷区と同時に誕生しました。東海道五十三次の1つ「神奈川宿」が区名の由来となっています。
区内にはJRをはじめ、東急東横線、京急本線、横浜市営地下鉄ブルーライン、相鉄線が乗り入れているので、車がなくても外出に困ることはなさそうです。
臨海部の京浜工業地帯のイメージが強い神奈川区ですが、内陸部は古くからの落ち着いた住宅街となっています。自然豊かな三ツ沢公園、横浜市立市民病院があることも評価されているようです。
回答者からは、「横浜駅に近く利便性が高い一方で閑静な住宅街も多く、総合病院が充実しているから」（30代女性／北海道）、「自然が豊かな三ツ沢公園を散策できるし、落ち着いた雰囲気だから」（40代女性／長崎県）、「観光地として有名で、いろいろな施設が充実していると思うからです」（50代女性／愛知県）という声が上がっています。
1位に選ばれたのは青葉区でした。
横浜市の北西部に位置する青葉区は、1994年の行政区再編成により、港北区や緑区の一部から誕生しました。
たまプラーザ駅周辺には大型商業施設があり、買い物に困ることはなさそうです。渋谷駅から田園都市線の急行で約20分と、都内への交通の便がよいことも、1位に選ばれた理由の1つに挙げられるでしょう。
また、公園数も横浜18区で1位（235カ所）と、子どもや高齢者が暮らしやすい街といえそうです（2025年）。平均寿命が、男性（83.9歳）、女性（88.8歳）ともに18区中1位というデータ（2020年）もあります。
回答者からは、「横浜市の中でも閑静な住宅街のイメージがあるから」（30代女性／栃木県）、「公園や緑道が多く、散歩や軽い運動がしやすい環境があります。長い時間を過ごすのにリラックスできる空間が多いです」（50代男性／東京都）という声が上がっています。
※回答者からのコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：72人、30代：85人、40代：55人、50代：31人、60代：4人、不明：1人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
