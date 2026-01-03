お笑いタレントの有吉弘行（51）が3日、NHK「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」（後7・20）に出演し、司会を務めた昨年大みそか「NHK紅白歌合戦」で“知らされていなかったこと”を明かした。

特別企画として13年ぶりに紅白に出場した矢沢永吉は、東京タワーが見える夜景をバックにバラード曲「真実」を歌った後、突然NHKホールに降臨。爆音とともにサングラス姿でステージに現れると「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」を熱唱、ライブ会場さながらの盛り上がりとなった。

この演出は司会者たちも知らないサプライズだったそうで、有吉が「ちょっと教えといてくれていいじゃん！漏らすと思われてるんですかね。相当信用がない」と嘆くと、共演者は大笑い。矢沢の出演部分の台本は真っ白だったそうで「ホント腹立つ」と言い放ってスタジオを盛り上げた。

有吉は歌唱後の矢沢にコメントを求める役目もあり、「しかも曲終わってセンターで“一言聞け”って言われて。有吉はいいけど矢沢はどうかって、大丈夫なの？と思って」と矢沢の名言をまねて興奮気味に振り返っていた。