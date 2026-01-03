女優のともさかりえが３日、自身のインスタグラムで箱根駅伝を生観戦したことを報告した。

新年のあいさつに続き、「今年は念願の小涌園前で箱根駅伝の応援 沿道で応援するなら５区の箱根小涌園前が憧れだったのです。（山上りは平地に比べたらスピードが落ちるから、体感的に少しでも長く選手を見ていられると思ったから）」とつづると、箱根駅伝のコースとみられる沿道でピースをする自身の写真や手を振る動画をアップ。黒縁メガネをかけてファーのついた濃紺の厚手のコートに黒の帽子をかぶった姿を見せている。ともさかは箱根駅伝好きで知られ、過去にも大会に関する投稿をしている。

さらに「坂の下から少しずつ歓声が近づいてきて、選手が視界に入った瞬間の感動は言葉になりませんでした。どの選手が走ってきても、思わず『がんばれー！』って声が出てしまう。必死に前へ前へ進もうとする選手たちを見ていると、涙が止まらないのでした」と臨場感たっぷりに報告。優勝した青学大の強さに驚いたことも記しながら、「でも本当にどの選手もみんな素晴らしくて、全員優勝！母さん、そんな気持ちになっちゃうんです」とあふれんばかりの箱根愛を感じさせた。

最後に「ひとつひとつ、こつこつと。起こること全てを楽しんでいきたい。本年もよろしくお願いいたします！」と新年の抱負もつづり、投稿を締めた。

この投稿には「素敵な年明けですね」「いーな、いーなー！！」「今年は現地参戦でしたか！」「メガネもとてもお似合いですね」「駅伝観るたびにりえちゃんを想い出す」「なんて可愛いの〜」「美しいなぁ…」などの声が寄せられている。

⁡