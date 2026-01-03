中日の伝説的スカウト・法元英明氏（90）と元中日スカウト部長の中田宗男氏（68）が、YouTube「新小松辰雄の剛速球チャンネル」に出演。昨季4試合5回2/3の登板に終わった中日・根尾昂投手（25）の覚せいを妨げる性格的な問題点を指摘した。

根尾について“投手をやってみろ”と言っていきなり投げさせると凄くいい。

だが、じゃあ本格的にやってみると思ったようにはいかない。

中田氏は「一歩前に進もうとしたとき、どっかで歯車が狂い出す。ストライクが入らなくなる」と説明した。

打者としても完ぺきに捉えないと打てない。「ちょっと外されても粘って打てる」というタイプではないと続けた。

そして、「完ぺきにやらなければいけない思いが強すぎるのではないか。（完ぺきを）求めるのはいいが…」と指摘した。

法元氏も「器用そうに見えるけど不器用やと思う」と印象を明かした。

中田氏は「100の力を100出せない時どうするか。そこは一番指導しようがない感覚の部分」と説明した。

中には松山晋也のように100の力を100出せる投手もいるが、根尾の場合はコースに投げようとしたり、100にならない。

法元氏は「賢い子だから。ちょっとだけいい加減になればいい。ちゃらんぽらんじゃいけないけど“ちゃらん”くらいならいい」と、根尾に“いい加減”を覚えることを勧めた。