旦那さんに不倫されたら悲しみに暮れてしまうと思いますが、一人でどうにかしようとせずに誰かに相談するとスカッと解決することがあるようです。今回は、元ヤンの義母が不倫夫を成敗してくれた話をご紹介いたします。

頭を丸めるように要求

「夫に不倫されて、毎日泣いてばかりでした。ちょうどそのタイミングで義母から電話があり、夫の不倫のことを相談したんです。すると義母は激怒し、『次の休みにあの子と不倫相手を連れて、うちにいらっしゃい』と言われました。修羅場になることは覚悟してたけど、まさか義実家で集まることになるとは……。

そして日曜日に義実家に向かいました。夫と不倫相手は反省の色が見えなくて、ずっとヘラヘラしていたんですよね。その態度が、バカにされているようですごくムカついて、なにか言い返そうと思っていたら……。義母が『反省してるっていう誠意は体で見せるものよね』と言って、なんとバリカンを取り出したんです。これには夫も不倫相手も、私もびっくり。さらに『これで頭を丸めて！』『反省の気持ちを見せなさい』と言いました。そういえば忘れていたけど、義母は元ヤンだったと夫から聞いたことがあったんですよね。修羅場慣れしているというか、やることが大胆で驚いたけど、義母のおかげでスッキリしました。

その後、夫は本当に頭を丸めていました。不倫相手は相当ビビったのか、慰謝料を払う約束をして二度と会わないことを約束させましたよ」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ こんなかっこいいお義母さんがいたら、旦那さんがなにかやらかしたとしても心強いですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。