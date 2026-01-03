ヤニス・アデトクンボが30得点、10リバウンド、5アシストの通算試合数でNBA新記録を樹立

1月3日（現地時間2日）。ミルウォーキー・バックスは、ホームのファイサーブ・フォーラムでシャーロット・ホーネッツを迎え、一時は16点を追う展開に陥るも巻き返し、最終スコア122－121で勝ち切った。

試合は1点ビハインドで迎えた残り10.5秒に、カイル・クーズマが3ポイントシュートを沈めてバックスが逆転。するとホーネッツはマイルズ・ブリッジズが3ポイントプレーを成功させて再びリード。

バックスはタイムアウト明けに、ケビン・ポーターJr.との2メンゲームからヤニス・アデトクンボが残り4.7秒にアリウープダンクをたたき込み、これが決勝点となってバックスに軍配が上がった。

15勝20敗でイースタン・カンファレンス11位にいるバックスでは、アデトクンボがゲームハイの30得点10リバウンドに5アシスト、6本の長距離砲を決めたライアン・ロリンズが29得点4リバウンド8アシスト3スティール、ボビー・ポーティスが20得点6リバウンド、クーズマが18得点6リバウンド、AJ・グリーンが12得点3アシスト、ポーターJr.が10得点4リバウンド10アシスト2スティールをマーク。

そして、ホーネッツ戦でレギュラーシーズン通算880試合目を終えたアデトクンボは、30得点10リバウンド5アシスト超えのスタッツラインを158試合で記録。オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか）、カリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか）が保持していた157試合を上回り、NBA歴代トップに立った。

バックスで数多くの球団最多記録を保持する31歳のフォワードは、自身のキャリアへ新たな勲章を加えることとなった。



Giannis now has the most 30/10/5 games in NBA history! pic.twitter.com/sz7fmXF5Ae

- Milwaukee Bucks (@Bucks) January 3, 2026

【動画】NBA新記録を樹立したヤニス





