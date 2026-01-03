結んでも下ろしてもイケる♡【40・50代ママ】が参考にしたい！「長めレイヤー」

忙しい日々を過ごす40・50代ママにもおすすめなのは、結んだり下ろしたり形を変えられる長めレイヤースタイル。重心の置き方やレイヤーの入れ方次第で、大人の髪にも柔らかさや軽さが生まれ、長めレングスにも抜け感が加わります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今の気分に寄り添う長めレイヤースタイルをご紹介します。

ふんわり立体的なセミロングレイヤー

セミロングの髪に、高めの位置からレイヤーを入れたスタイル。毛束が自然に重なり、柔らかく丸みのあるシルエットが生まれています。毛先はワンカールで軽く弾ませ、動きと毛束感をプラス。上品さがありつつ、奥行きと軽やかさが感じられる仕上がりです。

柔らかなウルフマッシュミディ

ウルフ感を控えめに効かせたミディアムレイヤー。前下がりにカットしたトップはふんわりカールさせることで軽やかな動きをプラス。一方、ベースは内に入り品よくまとまっています。控えめなデザインながら、柔らかさと華やかさがあり、レイヤーに慣れていない人でも挑戦しやすい印象です。

レイヤーミディに細めハイライトで立体感を

オリーブグレージュをベースにしたレイヤーミディ。細く入れたハイライトが白髪を自然になじませつつ、控えめな立体感を添えています。レイヤーによって首元にくびれが生まれ、頭の形がすっきり見える仕上がりに。毛流れがきれいに動くので、下ろしても結んでもバランスよく整いそうです。

こっくりブラウンのくびれミディ

深みのあるブラウンが大人らしいくびれミディ。トップは自然に内へ入り、おさまりのよいシルエットをつくっています。ベースはぷつっと切りそろえ、肩に触れる部分で外へ流れるラインがアクセントに。艶と動きが共存し、ミニマルながら表情のあるスタイルです。結んだ時も毛先のカールが残り、ラフなまとめ髪でもこなれ見えが期待できます。

