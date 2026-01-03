天羽希純、衝撃の“手ブラカット”に反響「す、す、す、すげーや」「これはだめでしょ」
天羽希純が3日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の“手ブラカット”を公開した。
【前作写真集カット】SNS騒然の”すっぽんぽん”カット!? 衝撃露出の天羽希純
天羽は、ベッドの上に横たわり、豊満なバストを手で隠したカットを投稿。コメントで「写真集イベントまってるよ」「1/7 オンラインサイン会」「1/10発売記念イベント」と、7日にリリースする写真集『BONUS』をアピールした。
この投稿に「シンプル可愛い」「すごくセクシーです」「きすみん大好き最高です」「めっちゃ色っぽい」「エロ過ぎです」「す、す、す、すげーや」「これはだめでしょ」などの反響が寄せられている。
