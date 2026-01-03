¥â¥Ê¥³»Ø´ø´±¤¬ÆîÌîÂó¼Â¤ÎÁá´üÉüµ¢¤Ë´üÂÔ¡Ö¥¿¥¤Ï¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡¡WÇÕ½Ð¾ì¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÄ©Àï¡×
¡¡¥â¥Ê¥³¤òÎ¨¤¤¤ë¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£2Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¤ÏÀè·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É32¤Î¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾¤Ëº¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤·¡¢Ã´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¯¤È¡¢22Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ïº¸¥Ò¥¶¤ÎÁ°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤ÎÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè17Àá¥ê¥è¥óÀï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÆîÌî¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈà¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Éüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢º£²Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÆîÌî¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¾¯¤·¤ÎÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¿¥¤Ï¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤«¤é¤Í¡£Áá¤¯Éüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤«¤é¤Í¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¥â¥Ê¥³¤ÎÁª¼ê¤¬ÆîÌî¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ª
La blessure n¡Çarrête pas un 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 2, 2026
Tout notre 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 à toi Taki 🤍❤️ pic.twitter.com/cHnakVKmgv