帰省時の手土産にしたい「大阪府のお土産」ランキング！ 「豚まん（551蓬莱）」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は12月10日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
年末年始に帰省する際、何を手土産として持って帰ったらいいのか悩んでいる人も多いと思います。そこで、今回は「大阪府のお土産」に限定したランキングを作成。「帰省時の手土産にしたい大阪府のお土産」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
全国的に有名な551蓬莱ですが、店舗は大阪や兵庫など近畿地方で展開。豚まんは鮮度にこだわって作られ、ほんのり甘い生地が特徴です。甘い玉ネギとジューシーな豚肉が生み出すうまみがくせになり、多くの人がお土産として豚まんを購入しています。
回答者からは、「名物で人気が高く関西でしか購入できないので、帰省土産としてもらうとうれしいと感じる」（30代女性／石川県）、「大人気の551。何度買ってきても喜ばれる絶品」（60代男性／大阪府）、「帰省した家族が毎回楽しみにしてくれる間違いない大阪土産だから」（60代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
看板商品の堂島ロールが特に人気で、しっとり食感と濃厚なコクを楽しめる一品。従来の渦巻き型ではなく、濃厚な卵風味の生地でひと巻きに包む製法が特徴です。生乳の香りとコクを感じる生クリームは軽い味わいで、甘いものが苦手な男性からも高い支持を集めています。
回答者からは、「クリームがマイルドでとてもおいしいのでお土産として最適」（40代男性／兵庫県）、「通常のロールケーキと差別化されており、堂島ロールのクリームたっぷり感が好き」（30代男性／滋賀県）、「クリームがとてもおいしく、また見た目も美しく認知度もあるため」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
