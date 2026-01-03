Q. お正月明け、疲れた胃を休めるおすすめメニューは？ 七草がゆは苦手です【管理栄養士が解説】
A. 七草がゆにこだわらなくて大丈夫。消化によい温かい料理がおすすめですお正月明けは、食べ過ぎや飲み過ぎで胃が重く感じるという方が増えます。伝統的な七草がゆは、このタイミングでおすすめの食べ物ですが、「味が薄くて物足りない」「七草の味が好きではない」「おかゆが苦手」といった声もよく聞かれます。
七草が苦手な人は、代わりにほうれん草やニンジン、カボチャなどの冬野菜を使ったスープや煮物もよいでしょう。食材をやわらかく煮込むことで、消化しやすく胃の負担も軽くなります。
少し注意していただきたいのは、消化によい食事を続けると食物繊維が不足しがちになり、便秘になるリスクがある点です。胃が落ち着いてきたと感じたら、野菜や乳酸菌などを意識的に取り入れて、腸内環境を整えていきましょう。
▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)