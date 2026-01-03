【京都金杯】ランスオブカオスは1枠1番から
1月4日（日）に京都競馬場で行われる、第64回京都金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1600m）の枠順は下記の通り。G1、G2と重賞戦線で常に上位争いを演じているランスオブカオスに人気が集まりそう。斤量も57.5kgと絶妙なところ。最内からどのように立ち回るのか、多頭数だけにすんなりは…？波乱も予感させる顔ぶれで、ゴール前は白熱した展開が予想される。
1枠1番
ランスオブカオス
牡4・57.5・吉村誠之助
奥村豊・栗東
1枠2番
キョウエイブリッサ
牡6・55.0・酒井学
武市康男・美浦
2枠3番
キープカルム
牡5・57.5・坂井瑠星
中竹和也・栗東
2枠4番
マサノカナリア
牝5・52.0・松若風馬
藤野健太・栗東
3枠5番
コレペティトール
せん6・56.0・富田暁
中竹和也・栗東
3枠6番
ヤンキーバローズ
牡4・56.0・岩田望来
上村洋行・栗東
4枠7番
マテンロウオリオン
牡7・56.0・横山典弘
昆貢・栗東
4枠8番
ヤマニンサンパ
牡8・56.5・亀田温心
斉藤崇史・栗東
5枠9番
トロヴァトーレ
牡5・58.5・T.ハマーハンセン
鹿戸雄一・美浦
5枠10番
ショウナンアデイブ
牡7・54.0・池添謙一
高野友和・栗東
6枠11番
ファーヴェント
牡5・56.0・松山弘平
藤原英昭・栗東
6枠12番
ホウオウラスカーズ
牝8・54.0・木幡巧也
高木登・美浦
7枠13番
ガイアメンテ
牡5・55.0・北村友一
須貝尚介・栗東
7枠14番
シンフォーエバー
牡4・56.0・団野大成
森秀行・栗東
7枠15番
ブエナオンダ
牡5・56.5・川田将雅
須貝尚介・栗東
8枠16番
クルゼイロドスル
牡6・57.0・武豊
高橋義忠・栗東
8枠17番
ラケマーダ
牡6・56.0・高杉吏麒
千田輝彦・栗東
8枠18番
エアファンディタ
せん9・57.0・藤岡佑介
池添学・栗東