1月4日（日）に京都競馬場で行われる、第64回京都金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1600m）の枠順は下記の通り。G1、G2と重賞戦線で常に上位争いを演じているランスオブカオスに人気が集まりそう。斤量も57.5kgと絶妙なところ。最内からどのように立ち回るのか、多頭数だけにすんなりは…？波乱も予感させる顔ぶれで、ゴール前は白熱した展開が予想される。

混戦模様の西の金杯

1枠1番

ランスオブカオス

牡4・57.5・吉村誠之助

奥村豊・栗東

1枠2番

キョウエイブリッサ

牡6・55.0・酒井学

武市康男・美浦

2枠3番

キープカルム

牡5・57.5・坂井瑠星

中竹和也・栗東

2枠4番

マサノカナリア

牝5・52.0・松若風馬

藤野健太・栗東

3枠5番

コレペティトール

せん6・56.0・富田暁

中竹和也・栗東

3枠6番

ヤンキーバローズ

牡4・56.0・岩田望来

上村洋行・栗東

4枠7番

マテンロウオリオン

牡7・56.0・横山典弘

昆貢・栗東

4枠8番

ヤマニンサンパ

牡8・56.5・亀田温心

斉藤崇史・栗東

5枠9番

トロヴァトーレ

牡5・58.5・T.ハマーハンセン

鹿戸雄一・美浦

5枠10番

ショウナンアデイブ

牡7・54.0・池添謙一

高野友和・栗東

6枠11番

ファーヴェント

牡5・56.0・松山弘平

藤原英昭・栗東

6枠12番

ホウオウラスカーズ

牝8・54.0・木幡巧也

高木登・美浦

7枠13番

ガイアメンテ

牡5・55.0・北村友一

須貝尚介・栗東

7枠14番

シンフォーエバー

牡4・56.0・団野大成

森秀行・栗東

7枠15番

ブエナオンダ

牡5・56.5・川田将雅

須貝尚介・栗東

8枠16番

クルゼイロドスル

牡6・57.0・武豊

高橋義忠・栗東

8枠17番

ラケマーダ

牡6・56.0・高杉吏麒

千田輝彦・栗東

8枠18番

エアファンディタ

せん9・57.0・藤岡佑介

池添学・栗東