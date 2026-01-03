【中山金杯】4連勝中カネラフィーナは3枠3番
1月4日（日）に中山競馬場で行われる、第75回中山金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）の枠順は下記の通り。4連勝中の牝馬カネラフィーナは3枠3番へ。初重賞挑戦、男馬との対決にもなるが、斤量も54kgと手頃で好枠もゲット。好位でスムーズなら。
【中山金杯】カネラフィーナは480kg…出走馬の調教後の馬体重1年の計は金杯にあり
1枠1番
ケイアイセナ
牡7・57.0・吉田隼人
平田修・栗東
2枠2番
アンゴラブラック
牝5・55.0・戸崎圭太
尾関知人・美浦
3枠3番
カネラフィーナ
牝4・54.0・石川裕紀人
手塚貴久・美浦
3枠4番
ブランデーロック
牡7・51.0・原優介
青木孝文・美浦
4枠5番
ピースワンデュック
牡5・55.0・柴田善臣
大竹正博・美浦
4枠6番
ニシノエージェント
牡4・56.0・田辺裕信
千葉直人・美浦
5枠7番
ウエストナウ
牡5・57.0・荻野極
佐々木晶三・栗東
5枠8番
グランディア
せん7・56.0・横山武史
中内田充正・栗東
6枠9番
マイネルオーシャン
牡5・55.0・矢野貴之
鹿戸雄一・美浦
6枠10番
リフレーミング
牡8・57.0・石橋脩
藤野健太・栗東
7枠11番
カラマティアノス
牡4・55.0・津村明秀
奥村武・美浦
7枠12番
マイネルモーント
牡6・56.0・丹内祐次
高木登・美浦
8枠13番
シリウスコルト
牡5・58.5・三浦皇成
田中勝春・美浦
8枠14番
リカンカブール
セ7・57.0・菅原明良
田中克典・栗東