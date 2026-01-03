1月4日（日）に中山競馬場で行われる、第75回中山金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）の枠順は下記の通り。4連勝中の牝馬カネラフィーナは3枠3番へ。初重賞挑戦、男馬との対決にもなるが、斤量も54kgと手頃で好枠もゲット。好位でスムーズなら。

【中山金杯】カネラフィーナは480kg…出走馬の調教後の馬体重

1年の計は金杯にあり

1枠1番

ケイアイセナ

牡7・57.0・吉田隼人

平田修・栗東

2枠2番

アンゴラブラック

牝5・55.0・戸崎圭太

尾関知人・美浦

3枠3番

カネラフィーナ

牝4・54.0・石川裕紀人

手塚貴久・美浦

3枠4番

ブランデーロック

牡7・51.0・原優介

青木孝文・美浦

4枠5番

ピースワンデュック

牡5・55.0・柴田善臣

大竹正博・美浦

4枠6番

ニシノエージェント

牡4・56.0・田辺裕信

千葉直人・美浦

5枠7番

ウエストナウ

牡5・57.0・荻野極

佐々木晶三・栗東

5枠8番

グランディア

せん7・56.0・横山武史

中内田充正・栗東

6枠9番

マイネルオーシャン

牡5・55.0・矢野貴之

鹿戸雄一・美浦

6枠10番

リフレーミング

牡8・57.0・石橋脩

藤野健太・栗東

7枠11番

カラマティアノス

牡4・55.0・津村明秀

奥村武・美浦

7枠12番

マイネルモーント

牡6・56.0・丹内祐次

高木登・美浦

8枠13番

シリウスコルト

牡5・58.5・三浦皇成

田中勝春・美浦

8枠14番

リカンカブール

セ7・57.0・菅原明良

田中克典・栗東