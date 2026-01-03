JRAは「2025年度JRA賞」の調教師・騎手部門各賞の受賞者が決定したことを発表した。なお、競走馬部門については、1月6日に行われる受賞馬選考委員会後に発表される。

●調教師部門（※地方・海外の指定レースの成績を含む）

・最多勝利調教師

杉山晴紀（栗東）

61勝

・最高勝率調教師

木村哲也（美浦）

勝率0.224

・最多賞金獲得調教師

矢作芳人（栗東）

36億1691万8600円

・優秀技術調教師

杉山晴紀（栗東）

※勝率、1馬房あたりの勝利度数・獲得賞金・出走回数の得点により決定

●騎手部門

・JRA最多勝利騎手

・JRA最高勝率騎手

・JRA最多賞金獲得騎手

・騎手大賞

C.ルメール（栗東）

※2025年12月28日に発表済み

・最優秀障害騎手

小牧加矢太（栗東）

・最多勝利新人騎手

該当者なし

・MVJ（Most Valuable Jockey）

戸崎圭太（美浦）

＊2025年度 MVJポイントランキング

総合ポイント ベスト5

1位 戸崎圭太 50pt

2位 松山弘平 47pt

3位 C.ルメール 44pt

4位 坂井瑠星 42pt

5位 横山武史 38pt

※MVJは、JRAと地方・海外の指定レースを合わせた成績を「勝利度数」「勝率」「獲得賞金」「騎乗回数」の項目ごとに順位付けし、その総合得点により受賞者を決定。この決定方法は、厩舎関係者表彰における「優秀騎手賞」に準じておりMVJはその最上位の騎手となる。