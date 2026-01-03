ガーリーさんも挑戦しやすい♡ 即メロウに仕上がる【デニムのお手本コーデ】3選

どんなコーデにもなじむのに、こなれた印象を演出できるデニム♡ そこで今回は、中村里帆、三浦理奈をお手本に、ガーリーさんでも挑戦しやすい「デニムのお手本コーデ」を3つご紹介します。すぐマネできる着こなしテクをぜひ参考にしてみて！

Cordinate ラフさのあるトップスをスリットで一気にレディに カジュアルあわせはスリットスカートで女みを スポーティなアウターに赤トップスでラフさを表現しながらも、ボトムで大胆に女みを出すとメロさ爆発♡ コーデュロイジャケット 22,000円／プーマ 赤ニット 2,790円／神戸レタス 白チュールトップス 6,490円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）スリットデニムスカート 17,710円／THREE TO EIGHTY（HANA KOREA）パンプス 18,150円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate きちんと感あるブラウスにクールなパンツで大人っぽ シンプルデニムはカチッとを意識！ ベーシックなテーパードデニムはカジュアルな雰囲気に走りがち。トップスやシューズをキレイめにすることで、ほどよい女性らしさをプラスしてくれる。 地味見えを回避してくれる、カラーアイテムをさせば一気にコーデが華やかに。 コーデュロイブラウス 9,350円／merry jenny デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU バッグ 8,990円／MANGO パンプス 8,300円／Olu.

Cordinate デニムのセットはミニを選んで女性らしさをプラス デニムonデニムはヴィンテージ感を匂わせ レトロなムードのデニムonデニムは、ミニ丈を使うことで重たさを排除。ヴィンテージ感をプラスできるブラウンやスエード素材が、上級者チックに見せてくれる。 スエードジャケット 10,990円／ZARA（ザラ）デニムシャツとデニムスカートのセット 4,799円／GRL バッグ 15,840円／mucu and ebony（HANA KOREA）スニーカー 13,200円／プーマ ソックス／スタイリスト私物 撮影／花盛友里 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／三浦理奈（本誌専属）、中村里帆 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈

中村里帆

三浦 理奈