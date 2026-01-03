ガーリーさんも挑戦しやすい♡ 即メロウに仕上がる【デニムのお手本コーデ】3選
どんなコーデにもなじむのに、こなれた印象を演出できるデニム♡ そこで今回は、中村里帆、三浦理奈をお手本に、ガーリーさんでも挑戦しやすい「デニムのお手本コーデ」を3つご紹介します。すぐマネできる着こなしテクをぜひ参考にしてみて！
即メロウに仕上がる【デニムのお手本LOOK】
どんなコーデにもあうのに、こなれた印象を演出できるデニム。洗練された抜け感をつくってくれるアイテムだからこそ、メロウなファッションになりやすい！
ガーリーさんも挑戦しやすいお手本コーデをご紹介します。
Cordinate ラフさのあるトップスをスリットで一気にレディに
カジュアルあわせはスリットスカートで女みを
スポーティなアウターに赤トップスでラフさを表現しながらも、ボトムで大胆に女みを出すとメロさ爆発♡
Cordinate きちんと感あるブラウスにクールなパンツで大人っぽ
シンプルデニムはカチッとを意識！
ベーシックなテーパードデニムはカジュアルな雰囲気に走りがち。トップスやシューズをキレイめにすることで、ほどよい女性らしさをプラスしてくれる。
地味見えを回避してくれる、カラーアイテムをさせば一気にコーデが華やかに。
Cordinate デニムのセットはミニを選んで女性らしさをプラス
デニムonデニムはヴィンテージ感を匂わせ
レトロなムードのデニムonデニムは、ミニ丈を使うことで重たさを排除。ヴィンテージ感をプラスできるブラウンやスエード素材が、上級者チックに見せてくれる。
撮影／花盛友里 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／三浦理奈（本誌専属）、中村里帆 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈
中村里帆
三浦 理奈