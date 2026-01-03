スノーボード男子のビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）でミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表入りを確実にしている木村葵来（ムラサキスポーツ）が３日、欧米遠征に向け、成田空港を出発した。ＳＳのＷ杯（８〜１０日、米コロラド州アスペン）を経て、五輪開幕を迎える見通し。「Ｗ杯で表彰台を狙いながら、コンディションの調整をしていきたい。（五輪は）金メダルを獲ることが目標です」と決意を新たにした。

２３〜２４年のＢＡのＷ杯で種目別制覇を果たしている実力者。今季は開幕戦で９位だったが、その後は２戦連続の２位で表彰台を飾り、初の五輪切符をたぐり寄せた。年末年始はＷ杯を一緒に転戦する弟・悠斗（ヨネックス）とともに長野・白馬村で休まず、滑り込んだ。２１歳は「自分のやるべきことができていると思います」と平常心で勝負の舞台に向かう。

今季からＷ杯を転戦し、４歳上の兄の背中を追う悠斗は「ファイナルに上がる難しさをビッグエアのＷ杯で知ることができたので、スロープスタイルにも生かしていきたい。（１つ上の）Ａ代表に上がれるように頑張ります」と意気込んだ。