¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì¡ÖSAMURAIÃ£¤Î¤Ê¤¼¤Ë¤ÏÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯12·î28Æü¤ÎÅÏÊÆ¸å¤âÆÈÀêÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£MLB°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÆÈÀêÌ©Ãå¼èºà¤ÏÅÏÊÆÁ°Æü¤ÎºòÇ¯12·î27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Íâ28Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¡£¤À¤¬¡¢2025Ç¯5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç½é²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷Ãæ¤ËÉé½ý¤·¡¢º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ3¥«·î¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤âÄË¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤¹¤é¸«¤»¤º¡ÈÄË¤ß¤Ë¶¯¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë²¬ËÜ¡£¤À¤¬¡¢5·î¤ÎÉé½ý»þ¤Ë¤Ï±¦¼ê¤Çº¸Éª¤ò¤°¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é´é¤òÂç¤¤¯¤æ¤¬¤Þ¤»¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é½Å½ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿²¬ËÜ¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤â¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤³¤ìÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»þ´ü¤â°ì²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤Î¡Ëµö²Ä¤ò¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µö²Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â69»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.327¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿²¬ËÜ¡£10·î22Æü¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡3¥«·îÎ¥Ã¦¤·¡¢8·î¤ËÉüµ¢¡£Éüµ¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤½¤Î»þ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤³¤Î¡Êµð¿Í¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç1»î¹ç1»î¹ç½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµð¿Í¤ÈÃç´Ö¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£