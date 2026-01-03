俳優の大泉洋（52）が3日、日本テレビ系「完全密着！箱根駅伝」（後9・00）に生出演。今秋放送の同局連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に主演することを発表した。

番組のスペシャルゲストとして登場した大泉は「私、『俺たちの箱根駅伝』に主演させていただきます！」と生発表。スタジオゲストたちを驚かせた。

この日復路が行われた今年の箱根駅伝についても「（青学大の）3連覇ありがとうございます！」と興奮した様子で振り返り、「いやー、もう最高でした。今、私のヒーローは黒田君です」と、山登りの5区で異次元の走りを見せ、青学大の3連覇に貢献した黒田朝日(4年)の名前を出して盛り上げた。

同作は池井戸潤氏の小説が原作。箱根駅伝を巡り、2年連続本戦出場を逃した古豪の挑戦や中継を担うテレビ局の奮闘などを描く。

池井戸氏が十余年にわたる取材を基に書き上げた原作は、中継ポイントで「小涌園前」だけが地名でなく施設名であると気になったことが執筆のきっかけ。「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と振り返る大作だ。箱根駅伝を1987年から生中継してきた同局が関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て映像化する。