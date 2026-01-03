進撃のノア、体調不良を報告「毎年恒例の年始なんか病気する」 高熱も“安心できる場所”で静養
実業家の「進撃のノア」が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。高熱を出していることを報告した。
【写真】大人の表情…来年への抱負を語った進撃のノア
ノアは、38.1度を示した体温計の動画とともに「連絡返せすスピード遅くてごめんなさい」「腸炎と高熱で死んでる」「なんの薬飲んだらいいんやろ」（原文ママ）と、体調不良を報告。
その後、数時間あけた投稿では、薬とおかゆとポカリスエットの画像とともに、「毎年恒例の年始なんか病気するw」「実家なので安心してください」とつづった。
ノアはYouTuberのヒカルと昨年5月31日、ヒカルのYouTubeチャンネルで“交際0日婚”したことを報告。しかし、同年9月に「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」として「僕たちは“オープンマリッジ”として生きていきます」と宣言。大きな反響とともに物議を醸した。その後、昨年12月19日に「0日婚とかよくないなって思いましたね」（ヒカル）と離婚したことを明かしていた。
