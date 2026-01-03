【義母の介護「10万円事件」】退院が決まった義母！きょうだいで支え合う＜第23話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第23話 義母、退院へ
【編集部コメント】
お母さん、退院のメドがたってよかったですね！ 高齢の親のいざという場面が来ると、もちろんお金は必要ですが、看護する側の寄り添いや支え合いだって必要。誰にいつ緊急事態が訪れるかはわかりません。そんなときには私たちも、「人任せ」でなく「自分がどう動くといいか」を考えられる人でありたいですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
