ロックシンガーの中島卓偉（47）が、5日に新たな楽曲「THANK YOU， HELLO GOOD BYE」を配信でリリースする。

同曲は自身の作詞作曲で、ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「アンジュルム」に24年に提供したもの。同年6月12日に発売されたトリプルA面シングルのうちの1曲。

発売直後の6月19日の横浜アリーナ公演でグループを卒業した佐々木莉佳子（24）の卒業シングルと位置づけられ、卒業公演でも披露された。

爽やかなメロディーラインに乗せた前向きな歌詞が印象的で、卓偉は当時のライナーノーツに「卒業、旅立ち、出会い、別れ、引退、過去よりも未来、それを踏まえて壮大なイメージで書きました。どんな人の人生にも必ず起こりうるターニングポイントをいかに前向きに切り取るか、そこにこだわりました」と記している。

また、卓偉は配信リリースに合わせて5日午後8時から自身の公式YouTubeチャンネルで「無料生配信弾き語りライヴ」を実施。

今月17日に東京都渋谷区の「Spotify O―EAST」で開催する特別公演「〜SPECIAL！ ガチのてんこ盛りBEST！〜」を控え、卓偉は自身のSNSで「プロモーションで頑張って歌います！中島卓偉ファンの方、ハロプロファンの方も是非観てやってください！」とアピールした。