ブシロードが送る新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」情報解禁予告TVCM放映＆キャペーンスタート！

ブシロードがおくる新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」のTVCMが放映開始となった。本作のメインキャラクターであるマドカ(CV.笹森裕貴)によるナレーションにもぜひ注目してほし

また「ZERO RISE」キャスト情報第1弾の解禁を記念し、プロジェクト公式Xアカウントにて、作中登場キャラクターのバリスタのイラストを使用したオリジナルデザインQUOカード5000円分が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開始。ぜひこの機会に奮って応募しよう

「ZERO RISE」プロジェクトに関する詳細は2026年1月12日(月・祝) 東京ドームシティ Kanadevia Hallにて開催の「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」にて解禁予定。

また、発表会に先駆けて公式Xでは一足先に1月12日(月・祝) に解禁予定のキャラクターイラストの一部を先行公開された。発表会での続報に乞うご期待！

＜「ZERO RISE」キャラクターイラスト一部先行公開画像＞

キャンペーン概要

「ZERO RISE」キャスト情報第1弾解禁記念キャンペーン(QUOカード バリスタVer.)

応募期間

1月2日(金)17:00〜1月9日(金)23:59まで

応募方法

キャンペーン期間中にZERO RISE公式Xアカウント(https://x.com/ZERORISE_PJ)をフォローして、応募対象ポストをリポストでご応募可能です。

リポスト対象となる投稿は12月26日(金)17:00にZERO RISE公式Xアカウントに投稿いたします。

さらに応募対象ポストを引用RPでキャラクターやキャストへの応援メッセージを投稿していただくと当選確率がUPします。

プレゼント内容

オリジナルデザインQUOカード5000円分(バリスタver.)×3名

●イベント情報

「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」

2026年1月12日(月・祝)

開場11:00／開演12:30（予定）終演／19:30（予定）

※各時間は発表会プログラムによって変更の可能性がございます。

会場：Kanadevia Hall（東京都文京区後楽1丁目3−61 東京ドームミーツポート1F）

チケット価格：￥2,000(一般指定席)

イベント公式HP

https://bushiroad.com/2026newyear_launch_event

【ZERO RISE出演者】



マドカ役：笹森 裕貴

ダテ役：福井 巴也

マーリン役：大友 海

バリスタ役：川上 将大

(C)ZERO RISE project.

