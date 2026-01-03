乃木坂46賀喜遥香「グループをさらに引っ張っていける年にしたい」2026年の“書き初め”で書いた言葉とは？
乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月1日（木・祝）の放送では、「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事“書き初め”をおこないました。
◆2026年の“書き初め”披露！
賀喜：新年1発目ですので、「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事の“書き初め”をおこないます！“今年はこれかな？”っていうのを考えてきました！ それではいきます。でも、どうやって書こう……久しぶりに筆で書くから難しい（笑）。最初なので力強くいきますね！ ハッ!!
こう見えて私は、小学生のときに書道を習っていたんですよ。転校するまで習っていたんです。毛筆何段だったかな？ 持っていた気がするんですけど、忘れちゃった(笑)。でも、そのときの記憶を思い出して……お、いい！ すごい！ 本当に学校の書き初めみたいな感じで書けてる！
賀喜：馬の絵も描こうと思ったけど、描くところがない（笑）。そこに関してはちょっとミスったな。そして、こうきて……え、いいんじゃないですか!? 学校では横に名前を書いていたので、同じように書きます。乃木坂46……やばい、「6」が変になった（笑）。これ、名前入るかな？ でも賀喜遥香は4文字だから、頑張れ……ギリギリ入った！ よしよし。
じゃあ気持ちだけ馬も描いとこうかな？ 後から見たときに「午年だったな」って思えることも大事だと思うので……できました！ 私が書いた今年の目標は「自分を信じる」です！
賀喜：もはや私の人生の目標でもあるんですけど、改めて2026年をどういう年にしたいかなって考えたときに、今までは「どういうお仕事をしてみたいですか？」みたいなことを聞いていただいたときに「やってみたいけど、今の自分の実力で成功させられるか自信がないから、最初の1歩をなかなか踏み出せない」っていうときもあったけど、後輩が増えて先輩の立場になってきて、自分が自信を持った行動とか、そういう姿勢でいないとみんな不安になっちゃうし、今年はよりもっと、私たち4期生が自分自身を強く持って、グループをさらに引っ張っていける年にしたいなっていう思いを込めて、これを書かせていただきました！
あと「自分に自信を持つ」ことが、本当に私にとって課題なんですけど、ここで皆さまにお伝えすることで、自分を逃げられなくするっていうのもあります（笑）。そうなれるように、今年1年頑張りたいと思います。よろしくお願いします！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
乃木坂46の賀喜遥香
◆2026年の“書き初め”披露！
賀喜：新年1発目ですので、「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事の“書き初め”をおこないます！“今年はこれかな？”っていうのを考えてきました！ それではいきます。でも、どうやって書こう……久しぶりに筆で書くから難しい（笑）。最初なので力強くいきますね！ ハッ!!
乃木坂46の賀喜遥香
賀喜：馬の絵も描こうと思ったけど、描くところがない（笑）。そこに関してはちょっとミスったな。そして、こうきて……え、いいんじゃないですか!? 学校では横に名前を書いていたので、同じように書きます。乃木坂46……やばい、「6」が変になった（笑）。これ、名前入るかな？ でも賀喜遥香は4文字だから、頑張れ……ギリギリ入った！ よしよし。
じゃあ気持ちだけ馬も描いとこうかな？ 後から見たときに「午年だったな」って思えることも大事だと思うので……できました！ 私が書いた今年の目標は「自分を信じる」です！
書／ 賀喜遥香
賀喜：もはや私の人生の目標でもあるんですけど、改めて2026年をどういう年にしたいかなって考えたときに、今までは「どういうお仕事をしてみたいですか？」みたいなことを聞いていただいたときに「やってみたいけど、今の自分の実力で成功させられるか自信がないから、最初の1歩をなかなか踏み出せない」っていうときもあったけど、後輩が増えて先輩の立場になってきて、自分が自信を持った行動とか、そういう姿勢でいないとみんな不安になっちゃうし、今年はよりもっと、私たち4期生が自分自身を強く持って、グループをさらに引っ張っていける年にしたいなっていう思いを込めて、これを書かせていただきました！
あと「自分に自信を持つ」ことが、本当に私にとって課題なんですけど、ここで皆さまにお伝えすることで、自分を逃げられなくするっていうのもあります（笑）。そうなれるように、今年1年頑張りたいと思います。よろしくお願いします！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624