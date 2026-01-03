３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。

３連覇以上を２度達成するのは、史上初めて。６区石川（１年）が区間３位の好走でリードを広げ、８区塩出、９区佐藤有（ともに４年）の連続区間賞で突き放した。

青学大の８区塩出は憤慨していた。往路後に見たライバル校の監督談話には７〜９区で逆転可能とあった。「自分がいるのに何を言っているんだ。なめられている」。そう思えるだけ、自信に満ちていた。

３年連続区間賞で区間記録を更新

原晋監督の「区間新を取ってこい」との声に背中を押され、敢然と攻めた。１５キロ過ぎの遊行寺坂を越えた正念場でも、「チームで一番距離を走った」という自負心が脚を動かした。３年連続区間賞で区間記録を更新。７区終了時点で１分２８秒差まで迫った国学院大の反撃ムードをしぼませると、９区佐藤有（４年）も初の箱根路で区間賞の快走で盤石のリレーを決めた。

前回優勝メンバーから６人が抜け、タレント不足が懸念されても、全く揺らがなかった。強さの継承は学生の枠にとどまらず、自然と理想が高くなる環境に身を置くからに他ならない。

近年、母校に拠点を戻した世界選手権東京大会マラソン代表の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）らと練習を共にする。塩出は「先輩と基本的に同じメニューをしているのでタフになった」と手応えを語る。佐藤有は「強い先輩が引っ張ってくれ、日頃から世界と戦うジョグも見て影響を受けている」と、練習の質の高まりを自覚する。

学生が３０キロ走でヘトヘトになっている中、ＯＢは黙々とプラスアルファで走り込む姿を見れば、いつしか弱音も出なくなる。その先に、史上初となる２度目の３連覇が待っていた。

アンカー折田（２年）の目は早速来季に向いていた。「全員で切磋琢磨（せっさたくま）して、より強くなる」。直近１２大会で優勝９度。高みを見据える常勝軍団は、まだまだ成長を止めない。（井上敬雄）