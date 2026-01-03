HACHI¡¢Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡í²Î¡É¤ÎÀâÆÀÎÏ¡¡4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRevealia¡Ù¤Ø¤Î½ø¾Ï――½é¥Ûー¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò´Ñ¤Æ
¡¡12·î12Æü¡¢HACHI½é¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØHACHI Live Tour 2025 "Unlockture"¡Ù¤¬¡¢¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¡ÊÀîºê»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Ê¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂæËÌ¸ø±é¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÜ¥Ä¥¢ー¡£ÇÛ¿®¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛHACHI½é¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¥¢¥ó¥³ー¥ë´Þ¤áÁ´19¶Ê¡£Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¤¬4¶Ê¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¿¤À¤Î¡È¥Ä¥¢ー½éÆü¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2026Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRevealia¡Ù¤Ø¸þ¤±¤¿¡È½ø¾Ï¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¡¢¶Ê½ç¤ÎÎ®¤ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¶Ê¤òÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÈ¯¶Ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Èº£¤ÎHACHI¡É¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯--¤½¤ó¤Ê¼ê¿¨¤ê¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸Á´ÂÎ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¸¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¸°·ê±Û¤·¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¸°¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËHACHI¤¬ÅÐ¾ì¡£Ëë³«¤±¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖTo Be Alive¡×¡£²»¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÎ©¤Ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢HACHI¤Î²ÎÀ¼¤Ï¤½¤Î¾å¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë³ê¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï°ìÃÊ¾å¤Î¹â¤µ¤ØÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ûー¥ë¤Î»Ä¶Á¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Î»Ò²»¤ÏÄÙ¤ì¤º¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î°ÂÄê´¶¤¬¶Ê¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¯¡Öfragment¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â´¶¾ð¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÇÛÃÖ¤Ç¡¢½øÈ×¤ÎÀª¤¤¤òÇ®¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½éÈäÏª¤Î¡Ö¡ç¡×¤¬Êü¤Ä¤Î¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ÑµÒ¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Î¿®¤À¡£²»¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥Ñー¥È¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤¬Ëä¤â¤ì¤º¡¢¥Õ¥ìー¥º¤ÎËöÈø¤¬¤Õ¤Ã¤È¾Ã¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Þ¤ÇÉ½¾ð¤¬½É¤ë¡£¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¤³¤½ºÝÎ©¤Ä¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤ÎÀºÅÙ¤¬¤³¤³¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ØSHIBUYA♡HACHI¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖBrand New Episode¡×¤Ø¡£HACHI¤¬¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ÎÇ®¤¬¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï½ÂÃ«¤Î³¹¤òÊâ¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î¼ÀÁö´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ê¿§¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤ËÄ·¤Í¤ë¥Óー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥µ¥Ó¤Ç²ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯³«¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤Î´¿À¼¤â°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤ß¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á´ÊÔ¤òÄÌ¤¸¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ûー¥ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃ±½ã¤ËÀ¼¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÆÏ¤¯²Î¤¤Êý¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÀ¼¤Î¿Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤Ç¤Ï¸ìÈø¤ò¤¹¤Ã¤È·Ú¤¯¤·¤ÆÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£¥Ó¥Ö¥éー¥È¤âÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÍÉ¤é¤µ¤º¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ÇÁü±é½Ð¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤È¼ª¤¬²Î¤Ø°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²Î¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤Ç¤Ï¸¸ÁÛÅª¤ÊÎÐ¤Î¸÷¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òÊñ¤ß¡¢³Ú¶Ê¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£À¼ÎÌ¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢Â©¤ÎÃÖ¤Êý¤ä¸ÀÍÕ¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ç¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤¸¤ï¤ê¤È½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬HACHI¤Î¶¯¤ß¤À¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¢å64¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ÆÀ¼¤ÎÎØ³Ô¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤Ã¤È¤êÄ°¤«¤»¤¿Í¾±¤¤ò¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¼«Á³¤Ë¼õ¤±¼è¤êÄ¾¤¹¡¢¤½¤Î´ËµÞ¤ÎÉÕ¤±Êý¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½éÈäÏª¤Î¶Ê¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿·¶Ê¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î»²²Ã¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ö¶õ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤À¡£¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤¬¼«Á³¤Ë¹¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥Óー¶Ì¡×¤Ç¤Ï¿å¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬µÒÀÊ¤ÇÍÉ¤ì¡¢À¡¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤Î¼Á´¶¤¬¡¢¤½¤Î¸÷¤Î¿§¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£HACHI¤ÏºÙ¤¤ÀûÎ§¤ò¥Ö¥ì¤º¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¡¢µÒÀÊ¤ÎÍÉ¤ì¤â¤½¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡Ö²ÆÅôÏ¶¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´Þ¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤¬²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤·¡¢²Æ¤ÎÌë¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤Õ¤Ã¤È¸Æ¤ÓÌá¤¹¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£²ÎÀ¼¤Ï¾¯¤·¤À¤±±¢¤òÂÓ¤Ó¡¢âÁ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀÚ¤Ê¤µ¤¬Þú¤à¡£¤½¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¡¢¶Ê¤Î¾ð·Ê¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËü²Ú¶À¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌÏÍÍ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÅö¤ËËü²Ú¶À¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë±é½Ð¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âHACHI¤Î²Î¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎØ³Ô¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Â³¤¯¡ÖRainy proof¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¶õµ¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤¬Þú¤à¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤ÇHACHI¤Ï¡Ö²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿5¶Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬¡Èº£¤³¤³¤Ç²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¶Ê¡É¤òÊÂ¤Ù¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±ÇÁü¤ä¾ÈÌÀ¤¬Ë¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²Î¡£±é½Ð¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡ÖEmpty Town¡×¤Î¥Á¥ë¤Ç¥À¥¦¥Êー¤Ê¼Á´¶¤¬¡¢¶õ´Ö¤Î¿§¤ò°ìÃÊ°Å¤¯¤¹¤ë¡£Äã¤¤²¹ÅÙ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤·¤«¤·ÄÀ¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë²Î¤¤²ó¤·¤¬¹ª¤¤¡£¡ÖDeep Sleep Sheep¡×¤ò·Ð¤Æ¡Ö°ÛÀ±¤«¤é¡×¤Ø¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¤Õ¤Ã¤È½ÅÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤¬¡È¤É¤³¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢HACHI¤ÎÀ¼¤Ï´ÑµÒ¤òÌÂ»Ò¤Ë¤µ¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¼¡¤Î·Ê¿§¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯Æ³Àþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â²»¤Î¿¤Ó¤ËÍê¤êÀÚ¤é¤º¡¢Äã°è¤Î»Ù¤¨¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢²Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÈÇò¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖChère amie¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÌë¤Î´¶¾ð¤ò¤°¤Ã¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯°ì¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦HACHI¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢²Î¤ÏÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä°¤¯Â¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ²±¤äÁÛ¤¤¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Â©¤ÎÃÖ¤Êý¤ä¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤²ó¤·¤¬ÃúÇ«¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¹¤µ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²¹ÅÙ¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³èÆ°½é´ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¸÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¡£HACHI¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¡¢¡ÖPale Blue Dot¡×¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ»ë³¦¤¬±ó¤¯¤Ø³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¡ÖBefore anyone else¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÌëÌÀ¤±¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡Ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶»¤Ë»Ä¤ê¡¢½ª±é¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÈ¿çí¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤È´ûÈ¯¶Ê¤òÌÊÌ©¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¡¢HACHI¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡ØUnlockture¡Ù¡£±ÇÁü¤ä¾ÈÌÀ¤Î±é½Ð¤¬Ë¤«¤ËÆ°¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢HACHI¤Î²ÎÀ¼¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRevealia¡Ù¤Ç¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¿·¶Ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¤¬ÂæËÌ¸ø±é¤Ø¸þ¤«¤¦Àè¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£½ø¾Ï¤ÎÀè¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë