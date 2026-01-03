【ギャグ漫画】「天使と悪魔」の言い争いかと思いきや…定番の展開のはずが斜め上の修羅場に。漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」に挑む作者の逆転の発想
漫画やアニメで、登場人物に迷いが生じたときに脳内に現れる「天使と悪魔」。二人の言い争いを予想していたら、思いもかけぬ修羅場の真っ最中で――!?
津夏なつなさん(@tunatu727)は、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ『お取込み中』は、頭の中で囁く天使と悪魔という定番のシチュエーションのはずが、2コマ目で赤く染まった包丁を握る天使と、その傍らに横たわる悪魔という予想外の展開に発展するというものだ。
本作のアイデアの発端について、作者は以下のように語った。
【津夏なつな】『天使と悪魔』というのは、4コマ漫画などではよくあるテーマの1つです。このベタなテーマでどれだけのパターンの4コマが描けるか挑戦していまして、この作品はその中の1つです。普通は天使と悪魔が仲たがいした結果、取り返しのつかないオチへとつながるのですが、そのオチの先を描いてみようと思いました。
「ここに至るまでにどんなドラマがあったのかをいろいろ想像して楽しんでもらえたら」と、あえて前後のストーリーを感じさせる構成にした狙いを明かした。
■「新しい天使が悪魔になる」？ 読者の想像力が広げる物語の「その後」
本作は、X上での反響もまとめた無料の電子書籍『4コマ1000本ノックベストセレクション〜みんなのコメント付き〜』にも収録されている。読者からは「よりによって天使の方が刺すなんて」「エラい修羅場」といった驚きの声が多く寄せられた。
反響の中で特に印象的だったことについて、津夏さんは読者の鋭い視点に驚いたという。
【津夏なつな】『新しい天使がやってきて、今後はこの子が悪魔になるんだろうね』というコメントを見て、とてもおもしろい展開だと感心しました。自分でも想像していなかった『その後』のドラマを読者の方から与えられることがよくあります。そのままネタとして拝借したいくらいです(笑)。
「よりヤバそうな方へ誘惑されそう」といった今後の展開への想像など、4コマという短い形式から読者が豊かなドラマを補完していることに、確かな手ごたえを感じている。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
